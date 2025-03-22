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В Россию привезли новый богато оснащенный лифтбек с официальной гарантией

В Москве заметили новый лифтбек D-класса Hongqi H6

Российский авторынок готовится к появлению серьезного игрока в премиальном сегменте лифтбэков. Речь идет о Hongqi H6 – китайском автомобиле, который нацелен напрямую конкурировать с такими гигантами, как Audi A5 Sportback, Mercedes-Benz CLA и Volkswagen Arteon.

Недавние фотографии, запечатлевшие разгрузку Hongqi H6 необычного цвета в Москве, подтверждают приближающийся дебют. Ожидается, что продажи начнутся весной или летом 2025 года, а ориентировочная цена составит около 5 миллионов рублей.

Hongqi H6
Hongqi H6
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Hongqi H6, представленный в Китае в 2023 году, позиционируется как премиальный автомобиль D-класса. Его внушительные габариты (4990 мм в длину, 1876 мм в ширину и 1450 мм в высоту) и длинная колесная база (2920 мм) обещают просторный и комфортный салон.

Под капотом скрывается мощный 2,0-литровый турбомотор, развивающий 245 л.с., работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер Hongqi H6
Интерьер Hongqi H6

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Но Hongqi H6 не просто мощный; он также технологичен. Ключевой особенностью является активная подвеска, которая адаптируется к дорожным условиям, обеспечивая максимальный комфорт пассажиров. Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в декабре 2024 года подтверждает готовность модели к выходу на российский рынок и соблюдение всех необходимых стандартов.

Источник: Auto Mail.ru

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Лежнин Роман
Фото:Hongqi
Количество просмотров 6
22.03.2025 
Фото:Hongqi
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