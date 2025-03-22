Полный привод, смешной расход, богатое оснащение — крутой «японец» дешевле 2 млн рублей

Компания из Иркутска принимает заказы на поставку из Японии Nissan Note 2025

Иркутская компания предложила россиянам совершенно новый Nissan Note 2025 года выпуска по цене всего 1 968 000 рублей.

Заявленный пробег в 132 км свидетельствует о фактически новом автомобиле, не успевшем «обкататься». Сердцем автомобиля является гибридная силовая установка e-POWER, основанная на 1,2-литровом атмосферном бензиновом двигателе.

Nissan Note 2025

Несмотря на скромный объем двигателя, заявленная мощность в 82 л.с. в сочетании с электромотором обеспечивает достаточную динамику для городской езды и уверенное передвижение по загородным трассам. Ключевое преимущество – полный привод (4WD).

Оснащение автомобиля действительно впечатляет для своей цены. В список входят: климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида, транслирующая изображение в зеркало заднего вида, бесключевой доступ, электропривод ручного тормоза, обогрев руля, медиасистема с крупным экраном и цифровая панель приборов.

Интерьер Nissan Note 2025

Однако, главный нюанс, о котором стоит помнить, – это правый руль. Автомобиль импортирован из Японии, что объясняет его относительно невысокую стоимость.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Drom