#
Выходные/отпускIQ-тестПомощь автоюристаКитайские автоПараимпортС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Чат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн разЧат-бот Александра ответила на вопросы пассажиров более 5 млн раз
Чат-бот Александра действует с 2020 года и...
Спортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: ценаСпортивная Lada Granta мощностью 122 л.с. уже у дилера: цена
Новую Lada Granta Sport выставили на продажу за...
Назван очень надежный внедорожник по цене новой НивыНазван очень надежный внедорожник по цене новой Нивы
Эксперт «За рулем»: хорошая альтернатива новой...

Nissan Note из Японии: цены – разумные! А в чем подвох?

Праворульный автомобиль представлен на вторичке по цене от 700 000 рублей в большом количестве.

Выбираем японский кроссовер б/у – на что обратить внимание

Пятидверный хэтчбек Ниссан Ноут иногда называют и компактвэном. Изначально выпускали всего две комбинации мотор-коробка, в 2015-м появился гибрид (Note e-Power), а после рестайлинга – и полноприводная версия. Есть богатый вариант оснащения Nismo.

К нам попадают подержанные машины японской сборки – исключительно с правым рулем.

Nissan Note
Nissan Note
АО ВТБ Лизинг идет навстречу бизнесу и предлагает максимальный срок лизинга техники до 7 лет
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

Достоинства

  • Разумные цены, низкий налог.
  • Высокая экономичность.
Хвалят просторный салон и удобные сиденья. При такой компоновке еще и багажник есть – около 250 л. Материалы и шумоизоляция бюджетные.
Хвалят просторный салон и удобные сиденья. При такой компоновке еще и багажник есть – около 250 л. Материалы и шумоизоляция бюджетные.

Недостатки

  • Скудный выбор агрегатов.
  • Вариатор.
  • Клиренс 131 мм.

Моторы

Базовый мотор – трехцилиндровый атмосферник HR12DE 1.2 (79, 80 л. с.) с распределенным впрыском, фазорегулятором на впуске и цепным приводом ГРМ. Он же работает в гибридной версии. Страдает вибрациями, но надежный. К слабым местам относят реле блока зажигания, топливный насос и ДМРВ. Необходимо эпизодически прочищать дроссель и регулировать зазоры – гидрокомпенсаторов нет. Приемлет АИ‑92, служит 250 тысяч км.

У турбомотора 1.2 с индексом HR12DDR (98 л. с.) диаметр цилиндра и ход поршня те же. Но он более сложный: прямой впрыск, два фазорегулятора, топливо не ниже АИ‑95. Тот же набор болячек дополнен быстрым образованием нагара и связанным с ним высоким расходом масла. Ресурс чуть ниже.

Легковушка за полмиллиона – 5 моделей с надежными автоматами

Гибрид последовательный: ДВС заряжает батарею, которая питает электромотор (заимствован у модели Leaf). Связи педали «газа» с ДВС нет – он живет самостоятельно под управлением электроники.

Пиковый момент электродвигателя почти в два раза выше, чем у бензинового турбомотора, по динамике – лучший вариант. Еще плюс: не надо вечно искать свободную розетку, всё заряжается на ходу.

Коробки передач

На гибридах роль коробки передач исполняет односкоростной планетарный редуктор (Jatco RE1F61C), ­формально именуемый вариатором. Ломаться в нем особо нечему, разве что на огромных пробегах скажется износ «железа». Уход сводится к замене рабочей жидкости.

6 вещей, которых вы не знали о вариаторах

Хуже дело с вариатором негибридных версий. Это массовый Jatco JF015E, известный нам по множеству моделей. Досконально изучен, но, к сожалению, не особенно живуч – проблемы часто назревают к 60–80 тысячам км пробега. Так что покупка на вторичке носит лотерейный характер – неизвестно истинное состояние CVT.

Можно учесть, что наддувный 1.2 нагружает вариатор моментом почти под завязку, а атмосферник, напротив, создает щадящие условия. Теоретически с ним вариатор должен пребывать исправным дольше. За Уралом изношенный CVT обычно заменяют контрактным – это дешевле (в два-три раза) и быстрее, чем ремонт.

Полный привод в гибридной версии – это дополнительный электромотор на задней оси. Малахольный – 5 л. с. и 15 Н·м, заведует им электроника, и ощутить его наличие довольно сложно.

Версия с МКП существует, но к нам не попадает.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска простая и терпеливая – на японских дорогах до 100 тысяч не о чем беспокоиться. На наших ступичные подшипники, передние рычаги и ШРУСы сдаются быстрее. Также при пробегах 60–80 тысяч км могут застучать рейка или рулевой карданчик.
  • Мотор прогревается медленно, а печка недостаточно эффективна – в морозы в салоне подолгу царит холод. Решение: радиаторы укутывают одеялом.
  • Мелких неисправностей немного, и они не системны.
  • При покупке машины «с пробегом только по Японии» сразу меняют антифриз – там заливают ­«летний».


Хорошие авто дешевле миллиона – все варианты

Euro NCAP: 2013: четыре звезды. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 82%, пешеход – 58%, системы безопасности – 70%

Самое массовое предложение на вторичке: Note e-Power 4×2

Оптимальный выбор: Note e-Power 4×2

За те же деньги: Honda Fit, Kia Rio, Renault Sandero, Nissan Leaf

  • Преимущества и недостатки самой популярной Хонды на вторичке мы собрали тут.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Nissan

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемЗиновьев Сергей
Количество просмотров 16679
Поделиться:
Оцените материал:
-2

Отзывы о Nissan Note

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв