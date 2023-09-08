Nissan Note из Японии: цены – разумные! А в чем подвох?

Праворульный автомобиль представлен на вторичке по цене от 700 000 рублей в большом количестве.

Пятидверный хэтчбек Ниссан Ноут иногда называют и компактвэном. Изначально выпускали всего две комбинации мотор-коробка, в 2015-м появился гибрид (Note e-Power), а после рестайлинга – и полноприводная версия. Есть богатый вариант оснащения Nismo.

К нам попадают подержанные машины японской сборки – исключительно с правым рулем.

Nissan Note

Достоинства

Разумные цены, низкий налог.

Высокая экономичность.

Хвалят просторный салон и удобные сиденья. При такой компоновке еще и багажник есть – около 250 л. Материалы и шумоизоляция бюджетные.

Недостатки

Скудный выбор агрегатов.

Вариатор.

Клиренс 131 мм.

Моторы

Базовый мотор – трехцилиндровый атмосферник HR12DE 1.2 (79, 80 л. с.) с распределенным впрыском, фазорегулятором на впуске и цепным приводом ГРМ. Он же работает в гибридной версии. Страдает вибрациями, но надежный. К слабым местам относят реле блока зажигания, топливный насос и ДМРВ. Необходимо эпизодически прочищать дроссель и регулировать зазоры – гидрокомпенсаторов нет. Приемлет АИ‑92, служит 250 тысяч км.

У турбомотора 1.2 с индексом HR12DDR (98 л. с.) диаметр цилиндра и ход поршня те же. Но он более сложный: прямой впрыск, два фазорегулятора, топливо не ниже АИ‑95. Тот же набор болячек дополнен быстрым образованием нагара и связанным с ним высоким расходом масла. Ресурс чуть ниже.

Гибрид последовательный: ДВС заряжает батарею, которая питает электромотор (заимствован у модели Leaf). Связи педали «газа» с ДВС нет – он живет самостоятельно под управлением электроники.

Пиковый момент электродвигателя почти в два раза выше, чем у бензинового турбомотора, по динамике – лучший вариант. Еще плюс: не надо вечно искать свободную розетку, всё заряжается на ходу.

Коробки передач

На гибридах роль коробки передач исполняет односкоростной планетарный редуктор (Jatco RE1F61C), ­формально именуемый вариатором. Ломаться в нем особо нечему, разве что на огромных пробегах скажется износ «железа». Уход сводится к замене рабочей жидкости.

Хуже дело с вариатором негибридных версий. Это массовый Jatco JF015E, известный нам по множеству моделей. Досконально изучен, но, к сожалению, не особенно живуч – проблемы часто назревают к 60–80 тысячам км пробега. Так что покупка на вторичке носит лотерейный характер – неизвестно истинное состояние CVT.

Можно учесть, что наддувный 1.2 нагружает вариатор моментом почти под завязку, а атмосферник, напротив, создает щадящие условия. Теоретически с ним вариатор должен пребывать исправным дольше. За Уралом изношенный CVT обычно заменяют контрактным – это дешевле (в два-три раза) и быстрее, чем ремонт.

Полный привод в гибридной версии – это дополнительный электромотор на задней оси. Малахольный – 5 л. с. и 15 Н·м, заведует им электроника, и ощутить его наличие довольно сложно.

Версия с МКП существует, но к нам не попадает.

Эксплуатационные болячки

Подвеска простая и терпеливая – на японских дорогах до 100 тысяч не о чем беспокоиться. На наших ступичные подшипники, передние рычаги и ШРУСы сдаются быстрее. Также при пробегах 60–80 тысяч км могут застучать рейка или рулевой карданчик.

Мотор прогревается медленно, а печка недостаточно эффективна – в морозы в салоне подолгу царит холод. Решение: радиаторы укутывают одеялом.

Мелких неисправностей немного, и они не системны.

При покупке машины «с пробегом только по Японии» сразу меняют антифриз – там заливают ­«летний».





Euro NCAP: 2013: четыре звезды. Водитель/пассажир – 86%, ребенок – 82%, пешеход – 58%, системы безопасности – 70%

Самое массовое предложение на вторичке: Note e-Power 4×2

Оптимальный выбор: Note e-Power 4×2

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Преимущества и недостатки самой популярной Хонды на вторичке мы собрали тут.

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Фото: Nissan