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«Жевалка» для собак в стиле Volkswagen — в чем тут прикол?

Volkswagen и компания Kong разработали игрушку для домашних питомцев

Результатом коллаборации компании Volkswagen и известного производителя товаров для домашних питомцев Kong стала особая версия игрушки для собак, выполненная в стиле микроавтобусов VW. История тут интересная и многогранная. На рекламном плакате пес позирует с игрушкой в фирменном синем цвете, присущем новому электрическому VW ID.Buzz – собственно, он и стоит на заднем плане.

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Этот микроавтобус, в свою очередь, является для Фольксвагена своего рода «переосмыслением» классического Volkswagen Transporter T2 – того самого знаменитого «хиппарского» микроавтобуса из 1970-х. А фишка в том, что вся история компании Kong в свое время началась именно с этого автобуса.

Компания Kong известна своей «жевалкой» для собак в виде снеговика, напоминающей беруши для Кинг-Конга – говорят, отсюда и пошло название компании. Но связь с Volkswagen еще более забавная: по легенде, у основателя Kong Джо Маркхэма была собака по кличке Фриц, которая грызла все подряд.

Маркхэм перепробовал многое, прежде чем установил, что резиновая втулка от его Transporter T2 – идеальный «громоотвод» от потрясающих жевательных способностей Фрица. Он попытался заказать целую партию таких на будущее, но не вышло – и тогда он решил создать нечто похожее самостоятельно и... основал компанию!

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Напоминающая об этой истории игрушка уже поступила в продажу в США по цене 13,99 долларов. 23 марта в Штатах отмечался Национальный день щенка (National Puppy Day), и по такому случаю 100% чистой прибыли от продажи игрушки-коллабы жертвуют благотворительной ассоциации VCA, оказывающей поддержку приютам и организациям по защите животных по всей территории Северной Америки.

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Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 8
24.03.2025 
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