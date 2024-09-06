Легендарный немецкий микроавтобус пересадили на американскую платформу: подробности

«За рулём» рассказал об особенностях нового поколения Transporter и Caravelle

Как из Форда сделать Фольксваген? Легко! Но Фольксваген ли это? Чуть больше трех лет назад Volkswagen представил Multivan поколения Т7. Машина получила абсолютно новый кузов, переехала на усиленную версию модульной платформы MQB и в числе прочих новшеств обрела подзаряжаемую гибридную силовую установку. «Семерку» начали выпускать только в дорогих пассажирских версиях, а утилитарные Transporter и Caravelle остались в старом кузове Т6.1. Теперь и они представлены в новой генерации, но с моделью Multivan уже не имеют ничего общего.

Volkswagen Transporter

Дело в том, что теперь эта парочка не является фольксвагеновской разработкой. За основу взяли Ford Transit Custom и Tourneo Custom, вышедшие в 2022 году. Переднюю часть кузова им переоформили в стиле Мультивэна, заменили руль – но и только. Профиль, задняя часть кузова, интерьер и моторная гамма практически копируют фордовские.

Машины выпускают с колесной базой 3100 и 3500 мм. Грузовой Transporter вмещает до 9 м3, пассажирская версия берет на борт до девяти человек. Предусмотрена буксировка прицепа полной массой до 2,8 т.

На передней панели два дисплея: 12‑дюймовый для комбинации приборов и 13‑дюймовый для медиасистемы. Селектор автоматической коробки переехал на рулевую колонку.

Интерьер Volkswagen Transporter

Турбодизель 2.0 развивает 110, 150 или 170 л. с. Слабый вариант комплектуется только механикой, топовый – только 8‑ступенчатым автоматом, для среднего доступны обе коробки. Привод можно заказать передний или полный. Есть подзаряжаемый гибрид с бензиновым атмосферником 2.5 и мощностью 232 л. с.

Электрических модификаций три, мощностью 136, 218 и 286 сил. Всем им положена одна и та же 64‑киловаттная тяговая батарея. Позже гамма «зеленых» исполнений будет расширена.

Выделим комплектацию PanAmericana (на фото). Она отличается обвесом из некрашеного пластика и 19‑дюймовыми колесами. Вариант больше имиджевый, нежели внедорожный, потому как за полный привод потребуется доплатить, а прибавки в клиренсе никакой нет.

Заказы на новое семейство уже принимают. Transporter стоит в Германии от 43,8 тысячи евро, Caravelle – от 52,3 тысячи. Машины собирают в Турции – на одном конвейере с Фордами.

Напомним, что в рамках кооперации коммерческих подразделений концернов Ford и Volkswagen ранее уже вышли пикапы Ranger/Amarok и «каблучки» Tourneo Connect/Caddy. Причем немецкой разработки из всей компании только Caddy, а вот Amarok, как и Transporter/Caravelle, оказался перелицованным Фордом.

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