Полный привод, классический автомат, доступная цена — добротный кроссовер подешевел в РФ

Кроссовер Chevrolet Equinox подешевел на российском рынке до 2,85 млн рублей

Американские автомобили начинают конкурировать по цене с популярными китайскими брендами. Яркий пример – Chevrolet Equinox, который теперь можно приобрести по цене от 2 850 000 рублей. Это серьёзный вызов для таких игроков, как Geely, Chery и GAC, чьи аналогичные модели стоят ощутимо дороже.

За 2 850 000 рублей покупатель получает полноприводный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором мощностью 173 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Chevrolet Equinox

Комплектация, несмотря на низкую цену, не выглядит урезанной. В неё входят салон с отделкой из экокожи, 17-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша, кондиционер с задними дефлекторами и базовый бортовой компьютер.

Однако предложение не ограничивается одной лишь базовой комплектацией. За 3 000 000 рублей можно приобрести Equinox с улучшенным оснащением: двухзонным климат-контролем, камерой заднего вида, парктрониками и увеличенными дисками.

Интерьер Chevrolet Equinox

Для тех, кто нуждается в большей мощности и динамике, доступна версия с 2-литровым двигателем (237 л.с.), 9-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цена на неё варьируется от 3 750 000 рублей (под заказ из Воронежа) до 3 910 000 рублей (в наличии в Вологде).

Более того, на рынке представлены и автомобили четвёртого поколения Equinox. Они оснащены 1,5-литровым мотором мощностью 175 л.с. и 8-ступенчатым «автоматом». Цена на них колеблется от 3 900 000 рублей (Владивосток) до 5 850 000 рублей (Новосибирск), что, очевидно, обусловлено региональными ценовыми колебаниями и наценками дилеров.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Автоновости дня