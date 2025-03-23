Представлена новая версия одного из самых популярных в России седанов

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Совместное предприятие GAC Honda официально представило Honda Accord 2025 Sport

20 марта состоялась официальная премьера обновленного HondaAccord 2025 Sport от совместного предприятия GAC Honda.

Honda Accord 2025 Sport предлагается в трех комплектациях по цене от 179 800 до 214 800 юаней (что эквивалентно примерно 2,1–2,5 млн рублей или 24,9-29,7 тыс. долларов). Однако это еще не все.

Honda Accord 2025 Sport
Honda Accord 2025 Sport
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На старте продаж покупателям доступны внушительные скидки, достигающие 62 000 юаней (около 8500 долларов). Эта сумма складывается из нескольких составляющих: государственные субсидии в размере 34 000 юаней (4700 долларов), скидки на трейд-ин до 23 000 юаней, кредитные бонусы до 5 000 юаней (690 долларов).

Внешние изменения Accord 2025 Sport можно назвать скорее эволюционными. Передняя часть получила обновленную решетку радиатора с точечной хромированной отделкой, гармонично интегрированной с фарами.

Honda Accord 2025 Sport
Honda Accord 2025 Sport

Ряд черных элементов добавляет автомобилю спортивности и современности. Задний дизайн дополнен увеличенным логотипом Honda. Появился также новый, привлекательный цвет кузова – Venice Blue. Габариты автомобиля остались прежними, что означает сохранение просторного салона, характерного для Accord, – одного из самых вместительных седанов в своем классе с длиной почти 5 метров. Интерьер, по заявлениям производителя, остался без изменений.

Интерьер Honda Accord 2025 Sport
Интерьер Honda Accord 2025 Sport

Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов. 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 260 Нм, работающий в паре с вариатором. Этот вариант подойдет тем, кто ценит динамику и экономичность.

Интерьер Honda Accord 2025 Sport
Интерьер Honda Accord 2025 Sport

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Альтернативой выступает подключаемый гибрид, сочетающий 2,0-литровый двигатель (148 л.с.) и электромотор (184 л.с.). Суммарная мощность гибридной установки составляет 207 л.с., а заявленный запас хода на чистом электричестве достигает 106 км (по циклу NEDC).

Источник: Autohome

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Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 14
23.03.2025 
Фото:Autohome
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