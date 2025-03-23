Представлена новая версия одного из самых популярных в России седанов

Совместное предприятие GAC Honda официально представило Honda Accord 2025 Sport

20 марта состоялась официальная премьера обновленного HondaAccord 2025 Sport от совместного предприятия GAC Honda.

Honda Accord 2025 Sport предлагается в трех комплектациях по цене от 179 800 до 214 800 юаней (что эквивалентно примерно 2,1–2,5 млн рублей или 24,9-29,7 тыс. долларов). Однако это еще не все.

Honda Accord 2025 Sport

На старте продаж покупателям доступны внушительные скидки, достигающие 62 000 юаней (около 8500 долларов). Эта сумма складывается из нескольких составляющих: государственные субсидии в размере 34 000 юаней (4700 долларов), скидки на трейд-ин до 23 000 юаней, кредитные бонусы до 5 000 юаней (690 долларов).

Внешние изменения Accord 2025 Sport можно назвать скорее эволюционными. Передняя часть получила обновленную решетку радиатора с точечной хромированной отделкой, гармонично интегрированной с фарами.

Honda Accord 2025 Sport

Ряд черных элементов добавляет автомобилю спортивности и современности. Задний дизайн дополнен увеличенным логотипом Honda. Появился также новый, привлекательный цвет кузова – Venice Blue. Габариты автомобиля остались прежними, что означает сохранение просторного салона, характерного для Accord, – одного из самых вместительных седанов в своем классе с длиной почти 5 метров. Интерьер, по заявлениям производителя, остался без изменений.

Интерьер Honda Accord 2025 Sport

Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов. 1,5-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. и крутящим моментом 260 Нм, работающий в паре с вариатором. Этот вариант подойдет тем, кто ценит динамику и экономичность.

Интерьер Honda Accord 2025 Sport

Альтернативой выступает подключаемый гибрид, сочетающий 2,0-литровый двигатель (148 л.с.) и электромотор (184 л.с.). Суммарная мощность гибридной установки составляет 207 л.с., а заявленный запас хода на чистом электричестве достигает 106 км (по циклу NEDC).

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Источник: Autohome