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Уникальный экземпляр: последнее творение легендарного ателье уйдет с молотка

Aston Martin Bertone Jet 2+2 продадут на аукционе Dore &amp; Rees 29 марта

29 марта на аукционе Dore & Rees будет продан Aston Martin Bertone Jet 2+2 – единственный в своём роде экземпляр, последний шедевр легендарного ателье Bertone, прежде чем оно ушло в историю.

Проект, зародившийся в 2013 году, задумывался как лимитированная серия из десяти автомобилей, призванная отметить столетие Aston Martin и 60-летие плодотворного сотрудничества с Bertone.

Aston Martin Bertone Jet 2+2
Aston Martin Bertone Jet 2+2
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Инициатором создания стал коллекционер Барри Уир, вдохновленный концептуальными моделями Jet 2 (2004) и оригинальным Jet (1961), построенным на базе культового DB4.

Однако судьба распорядилась иначе. Банкротство Bertone в 2014 году прервало производство на стадии создания единственного экземпляра, превратив Jet 2+2 в абсолютную редкость, в уникальный артефакт автомобильной истории.

Aston Martin Bertone Jet 2+2
Aston Martin Bertone Jet 2+2

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Основой для этого исключительного шутинг-брейка стал Aston Martin Rapide. Автомобиль полностью пригоден для эксплуатации – он прошёл 24 169 миль. Под капотом – 6,0-литровый атмосферный V12, развивающий 476 л.с. и 553 Нм крутящего момента, – такой же, как и на оригинальном Rapide. Это обеспечивает впечатляющую динамику: разгон до 100 км/ч занимает около 5,3 секунды. Несмотря на свой уникальный статус, автомобиль полностью пригоден к эксплуатации, проехав уже 24 169 миль.

Источник: Dore & Rees

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Лежнин Роман
Фото:Dore & Rees
Количество просмотров 18
23.03.2025 
Фото:Dore & Rees
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