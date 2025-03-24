Во Владивостоке за ночь во дворе сгорели 22 машины. Очевидцы сняли пожар на видео
На стоянке во Владивостоке подожгли 22 машины, восстановлению они не подлежат
Мощный пожар вспыхнул сегодня около 5 часов утра на стоянке во Владивостоке.
Возгорание произошло на улице Надибаидзе. Пламя быстро перекидывалось с машины на машину. В результате огнем было уничтожено 22 автомобиля.
Приехавшие через 20 минут (по словам очевидцев) пожарные ликвидировали возгорание на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.
Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества». На камеру наблюдения попал злоумышленник, который под покровом ночи пробрался к автомобилям, облил одну из машин воспламеняющейся жидкостью и поджёг. Огонь быстро охватил и другие автомобили на стоянке.
Поджигателя сейчас ищут.
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Видео: Вести.Приморье/ВКонтакте
Фото:Скриншот с видео
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24.03.2025
Фото:Скриншот с видео
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