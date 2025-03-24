Во Владивостоке за ночь во дворе сгорели 22 машины. Очевидцы сняли пожар на видео

На стоянке во Владивостоке подожгли 22 машины, восстановлению они не подлежат

Мощный пожар вспыхнул сегодня около 5 часов утра на стоянке во Владивостоке.

Возгорание произошло на улице Надибаидзе. Пламя быстро перекидывалось с машины на машину. В результате огнем было уничтожено 22 автомобиля.

Приехавшие через 20 минут (по словам очевидцев) пожарные ликвидировали возгорание на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «умышленное уничтожение имущества». На камеру наблюдения попал злоумышленник, который под покровом ночи пробрался к автомобилям, облил одну из машин воспламеняющейся жидкостью и поджёг. Огонь быстро охватил и другие автомобили на стоянке.

Поджигателя сейчас ищут.

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Видео: Вести.Приморье/ВКонтакте