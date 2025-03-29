#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водителей предупредили о штрафах за мытье машин в «неправильных» местах
29 марта
Водителей предупредили о штрафах за мытье машин в «неправильных» местах
Доцент Тишаков: Мытье машины в...
Россиянам упростят покупку иномарок: нововведения прорабатываются
29 марта
Россиянам упростят покупку иномарок: нововведения прорабатываются
В России могут разрешить наличный расчет при...
Вы этого могли не знать: названы необходимые процедуры по уходу за автомобилем после зимы
29 марта
Вы этого могли не знать: названы необходимые процедуры по уходу за автомобилем после зимы
Эксперт Матвеев перечислил мероприятия по уходу...

Водителей предупредили о штрафах за мытье машин в «неправильных» местах

Доцент Тишаков: Мытье машины в непредусмотренных местах может обернуться штрафом

По словам доцента департамента права Московского городского педагогического университета Максима Тишакова, мытье автомобиля в непредусмотренных местах может привести к штрафам.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

При мытье авто необходимо учитывать положения действующего законодательства, включая как федеральные, так и региональные нормы. Важно соблюдать экологические требования и не наносить ущерб окружающей среде.

Рекомендуем
Не битый и знаменитый: этот немецкий автомобиль продают по цене Гранты

Тишаков пояснил, что федеральное законодательство запрещает мытье машин возле водоемов и в лесах. Детализированный перечень запрещенных мест для мойки транспортных средств установлен законодательством субъектов РФ.

Согласно части 1 статьи 8 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, за мойку автомобилей в неположенных местах на территории города предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В Подмосковье штраф за подобное нарушение может составить от 3 до 5 тыс. рублей.

Рекомендуем
УГАДАЙ ДЕТАЛЬ: смотрите третью серию!

Эксперт отметил, что мытье автомобилей во дворах и на дачных участках также запрещено. Штраф за такие действия может составлять от 100 рублей за нарушение санитарных норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка в случае признания нецелевого использования земли, в это влечет штраф от 10 тыс. рублей.

Как правильно и без потерь помыть автомобиль, не повредив лакокрасочное покрытие, рассказал специалист компании «ТЕ-КА» Владимир Хомяков. Например, очень важно, какой состав имеет моющая эмульсия, щелочной или кислотный. Так, кислотные считаются более агрессивными, их частое применение приводит к разрушению ЛКП, но они лучше отмывают следы почек, гудрон и продукты износа тормозных колодок.

Источник: «Прайм»

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
29.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0