Водителей предупредили о штрафах за мытье машин в «неправильных» местах

Доцент Тишаков: Мытье машины в непредусмотренных местах может обернуться штрафом

По словам доцента департамента права Московского городского педагогического университета Максима Тишакова, мытье автомобиля в непредусмотренных местах может привести к штрафам.

При мытье авто необходимо учитывать положения действующего законодательства, включая как федеральные, так и региональные нормы. Важно соблюдать экологические требования и не наносить ущерб окружающей среде.

Тишаков пояснил, что федеральное законодательство запрещает мытье машин возле водоемов и в лесах. Детализированный перечень запрещенных мест для мойки транспортных средств установлен законодательством субъектов РФ.

Согласно части 1 статьи 8 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, за мойку автомобилей в неположенных местах на территории города предусмотрены штрафы от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В Подмосковье штраф за подобное нарушение может составить от 3 до 5 тыс. рублей.

Эксперт отметил, что мытье автомобилей во дворах и на дачных участках также запрещено. Штраф за такие действия может составлять от 100 рублей за нарушение санитарных норм (ст. 6.3 КоАП РФ) до 0,5-1% от кадастровой стоимости участка в случае признания нецелевого использования земли, в это влечет штраф от 10 тыс. рублей.

Как правильно и без потерь помыть автомобиль, не повредив лакокрасочное покрытие, рассказал специалист компании «ТЕ-КА» Владимир Хомяков. Например, очень важно, какой состав имеет моющая эмульсия, щелочной или кислотный. Так, кислотные считаются более агрессивными, их частое применение приводит к разрушению ЛКП, но они лучше отмывают следы почек, гудрон и продукты износа тормозных колодок.

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Источник: «Прайм»