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Более тысячи велокурьеров привлекли к ответственности за нарушение ПДД

В Петербурге в рамках рейда проверяли курьеров на электровелосипедах

Госавтоинспекция Петербурга провела масштабный рейд, по итогам которого к административной ответственности привлекли почти одну тысячу человек за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Рейд проводился с целью профилактики ДТП с участием электровелосипедов, количество которых в последнее время заметно выросло.

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«По итогам мероприятия из 1,5 тыс. проверенных электровелосипедистов к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечена почти 1 тыс. Значительная часть курьеров-нарушителей - иностранные граждане, при этом из них каждый пятый находится на территории России с нарушением миграционного законодательства», – уточнили в пресс-службе ведомства.

В большинстве случаев сотрудники ГАИ останавливали курьеров на электровелосипедах. Примечательно, что они используют транспорт, предоставленный работодателем. В отношении одного из курьеров завели уголовное дело за попытку дать взятку инспектору ДПС.

За время проведения рейда в городе на Неве зарегистрировано девять ДТП с участием электровелосипедистов, в результате три человека получили травмы различной степени тяжести.

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Источник: tass.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 8
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Фото:АГН «Москва»
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