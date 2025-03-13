В этих районах города парковка электросамокатов запрещена — грозит штраф

Сезон электросамокатов в Петербурге стартовал на жестких условиях

Одним из главных условий использования электросамокатов в Петербурге является хорошая погода, арендовать транспорт можно будет только при температуре выше 1°C. Такое условие кикшеринговым компаниям выдвинул Комтранс Северной столицы.

В случае похолодания и дождя средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны быть отключены от системы операторами, арендовать их попросту не получится. Кроме того, временный запрет на аренду могут ввести для возвышенностей и зон у реки.

На период, пока улицы Петербурга не просохнут, скорость самокатов ограничили 15 км/ч, причем в 175 локациях, включая территории рядом со станциями метро, такие ограничения действуют постоянно. В семи локациях города скорость передвижения СИМ не должна превышать 10 км/ч, в остальных районах – 20 км/ч.

Парковать СИМ в центральной части города на Неве запрещено, речь идет об Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. Разрешен только транзитный проезд, другими словами – использовать самокат, чтобы добраться до центра, не получится. В противном случае пользователям СИМ грозит штраф.

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Источник: rosbalt.ru