Как защитить шины от одностороннего и преждевременного износа

Эксперт Погуляев перечислил пять распространенных ошибок при хранении шин

Чем грозит хранение шин на балконе

Самыми распространенными ошибками автовладельцев при хранении шин является их упаковка в полиэтиленовые пакеты и складирование на балконе. Об этом рассказал владелец автосервиса Fit Service Николай Погуляев.

«Обычно шины хранятся в пакетах, но это неверный подход. Если пакет герметично упакован, то внутри собирается конденсат. При этом покрышка не любит влагу – она разрушает резиновый слой покрышки», – объясняет эксперт.

При хранении шин на балконе низ-за воздействия солнечного света происходит выгорание парафина, он замедляет процесс старения. Из-за этого свойства покрышек меняются, и шина может начать крошиться, подчеркивает Погуляев.

Почему не стоит хранить шины в гараже

При хранении в гараже есть риск больших перепадов температур, на фоне этого возникает конденсат, как следствие – шины трескаются. Такие покрышки во время эксплуатации не смогут выдерживать давление, также могут появиться так называемые грыжи, констатирует топ-менеджер.

Как подготовить шины к хранению

Перед тем как подготовить шины к длительному хранению, их нужно тщательно помыть. Дело в том, что на колесах могут остаться реагенты, грязь, битум – эти составы ускоряют процесс старения и разъедают шины.

Кроме того, обязательно нужно подписать каждую шину из комплекта, а с наступлением сезона рекомендуется поменять положение колес – такое решение позволит избежать их преждевременного и одностороннего износа, резюмировал Погуляев.

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Источник: gazeta.ru