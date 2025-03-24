Эта новинка станет самым большим кроссовером в линейке автопроизводителя

В Сеть слили шпионское видео с тестов большого кроссовера Kunlun от Xiaomi

Компания Xiaomi тестирует на дорогах общего пользования большой кроссовер под кодовым обозначением Kunlun. Видео с моделью появилось в соцсетях. Китайские СМИ пишут, что речь идет о первом гибридном автомобиле в линейке Xiaomi, старт продаж новинки запланирован на 2026 год.

В видеоролике видно, что дизайн кузова нового автомобиля заметно отличается от кроссовера SU7, продажи которого уже идут, и готовящейся к выходу на рынок модели YU7. У нового кроссовера более угловатые очертания, и в целом внешне он приближен к традиционным внедорожникам. Есть предположение, что машину будут позиционировать как семейную.

Вполне вероятно, что кроссовер получит силовую установку, работающую по последовательному принципу: ДВС будет заниматься исключительно выработкой электричества. Согласно инсайдерской информации, у новинки будет полноуправляемое шасси, о других технических деталях пока нет достоверной информации.

Xiaomi Kunlun

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com