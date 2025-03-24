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Совокупная мощность этого кроссовера составляет 324 л.с. — ждем в России?

В КНР стартовали продажи Haval Xiaolong Max: в России он может появиться как F8

На рынке Китая начались продажи Haval Xiaolong Max: автомобиль может появиться и у нас в России, но под названием F8. О новинке пишут китайские СМИ.

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У кроссовера кардинально изменена передняя часть с точки зрения дизайна, а в новом салоне другие торпедо, рулевое колесо, тоннель с физическими кнопками, дверные карты, «парящий» и увеличенный центральный дисплей мультимедиа.

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Под капотом автомобиля гибридная трансмиссия Hi4 на базе мотора объемом 1,5 л мощностью 116 л.с. и электромотор мощностью 204 л.с. Суммарно силовая установка выдает 324 л.с. и 595 Нм. На одной электротяге кроссовер способен преодолеть расстояние до 160-165 км.

В России кроссовер может появиться под названием F8, ранее заявляли о связке двигателя объемом 2,0 л с 9-ступенчатым роботом и цене от 2,7 до 3,5 млн рублей. На китайском рынке цена нового Xiaolong Max варьируется от 139 до 177 тысяч юаней (порядка 1,61-2,05 млн рублей по текущему курсу).

Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
Haval Xiaolong Max
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: carnewschina.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Autohome
Количество просмотров 5
24.03.2025 
Фото:Autohome
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