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Минивэн Соболь NN превратили в автодом

На выставке в Москве представили автодом на базе минивэна Соболь NN

На туристической выставке MITT-2025 в российской столице был презентован автодом на базе 7-местного полноприводного минивэна Соболь NN.

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В массовое производство такие автодома не пойдут, но автомобиль скоро можно будет заказать у дилеров. На втором ряду автодома расположены три пассажирских сиденья и небольшой столик, который складывается и убирается при необходимости.

Автодом Соболь NN
Автодом Соболь NN

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А в задней части салона находится двухъярусный жилой отсек. Наверху спальная полка с матрасом и шторками, там могут свободно расположиться двое взрослых.

На нижнем ярусе предусмотрено пространство для багажа, холодильник и выдвижная мини-кухня с газовой плиткой, небольшой столешницей и ящиками для хранения. Также есть место для компактного газового баллона.

Автодом Соболь NN
Автодом Соболь NN

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В плане техники это стандартный Соболь NN: турбодизель объемом 2,5 литра (150 л. с.), МКП 6, полный привод с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Цена автодома неизвестна, стандартный минивэн стоит сейчас от 4,9 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

Автодом Соболь NN
Автодом Соболь NN
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Wroom.ru

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Ушакова Ирина
Фото:Telegram / Асбранд Хаггаль
Количество просмотров 11
24.03.2025 
Фото:Telegram / Асбранд Хаггаль
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