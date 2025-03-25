Уникальные Жигули «двойка» с пробегом 10 тыс. км выставлены на продажу

В Новосибирске продают ВАЗ-2102 1971 года выпуска за 6 000 000 рублей

В Новосибирске выставлен на продажу редкий экземпляр ВАЗ-2102 1971 года выпуска. Автомобиль, который сошел с конвейера в первый день производства модели, стал одним из первых автомобилей, выпущенных на заводе.

Это подтверждается кузовным номером (из первых 50) и принадлежностью к числу первых 250-300 машин, произведенных в 1971 году.

В начале 1970-х годов Жигули, включая ВАЗ-2102, стали настоящей революцией не только в автомобильной промышленности, но и в жизни всего Советского Союза. А уж автомобили-универсалы в частном пользовании вообще были редкостью. Москвичи с такими кузовами выпускали в ограниченных количествах, и они, в основном, предназначались для госучреждений.

Волги-универсалы были доступны лишь единицам – в основном, известным личностям. ВАЗ-2102 стал первым массовым автомобилем с просторным багажником, и был особенно популярен среди дачников, рыбаков, охотников и любителей путешествий.

Выставленный на продажу ВАЗ-2102 оснащен бензиновым двигателем объемом 1,2 литра, мощностью 64 л.с. и задним приводом.

Автомобиль находится в отличном состоянии, с пробегом всего 10 000 км и не был в авариях. Он прошел качественную реставрацию, на нем установлен новый конвейерный двигатель 1971 года выпуска. Продавец обещает предоставить подробные фотографии и видео состояния авто после телефонного разговора и просит за уникальный автомобиль 6 млн рублей.

ВАЗ-2102 прошел долгий путь, начиная с 1970-х – времени массовой автомобилизации в СССР – и до 1980-х, когда автомобили стали привычным явлением. Эта «двойка» отражает целую эпоху в истории советского автопрома. Может, поэтому и оценили ее столь недешево.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник, фото: Авито Авто