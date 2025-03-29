GM готовит новый Beast — но не для Трампа

GM получила заказ на разработку нового президентского лимузина Cadillac One

Однако нынешнему президенту США Дональду Трампу вряд ли понадобится новый автомобиль. Тем не менее представитель Секретной службы подтвердил изданию Detroit Free Press, что с GM был подписан контракт на производство нового президентского лимузина The Beast («Зверь»).

При этом отказался объяснить, чем новый автомобиль может отличаться от нынешнего, или предоставить дополнительные подробности о переговорах с GM.Еще в сентябре 2024 года, при администрации Джо Байдена, Министерство внутренней безопасности и Секретная служба заключили с GM контракт на сумму 14,8 млн долларов на разработку президентского лимузина следующего поколения.

Стоимость контракта может достичь 40,8 млн долларов к 2029 году. Конкретные сроки разработки Beast не указаны.

Новый президентский лимузин будет готов только через несколько лет, что сделает его недоступным для действующего президента Дональда Трампа, который заступил в должность на 4 года и в будущем, согласно Конституции США, не имеет права снова баллотироваться.

Нынешний Beast, который выпускают под маркой Cadillac, построен на шасси тяжелого грузовика, весит около 10 тонн, оснащен дизельным двигателем и имеет броню толщиной до 20 см. Считается, что его стоимость составляет несколько миллионов долларов, но точную цифру никто не называет, так как в свободной продаже этого автомобиля нет.

Также ожидается, что GM разработает следующее поколение бронированных внедорожников, которые будут использоваться в качестве машин сопровождения и для разведывательных операций. До сих пор их делали на шасси повышенной прочности от Chevrolet Suburban. В будущем основой станут модифицированные автомобили Cadillac Escalades.

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Источник, фото: Auto, Motor und Sport