GM готовит новый Beast — но не для Трампа
Однако нынешнему президенту США Дональду Трампу вряд ли понадобится новый автомобиль. Тем не менее представитель Секретной службы подтвердил изданию Detroit Free Press, что с GM был подписан контракт на производство нового президентского лимузина The Beast («Зверь»).
При этом отказался объяснить, чем новый автомобиль может отличаться от нынешнего, или предоставить дополнительные подробности о переговорах с GM.Еще в сентябре 2024 года, при администрации Джо Байдена, Министерство внутренней безопасности и Секретная служба заключили с GM контракт на сумму 14,8 млн долларов на разработку президентского лимузина следующего поколения.
Стоимость контракта может достичь 40,8 млн долларов к 2029 году. Конкретные сроки разработки Beast не указаны.
Новый президентский лимузин будет готов только через несколько лет, что сделает его недоступным для действующего президента Дональда Трампа, который заступил в должность на 4 года и в будущем, согласно Конституции США, не имеет права снова баллотироваться.
Нынешний Beast, который выпускают под маркой Cadillac, построен на шасси тяжелого грузовика, весит около 10 тонн, оснащен дизельным двигателем и имеет броню толщиной до 20 см. Считается, что его стоимость составляет несколько миллионов долларов, но точную цифру никто не называет, так как в свободной продаже этого автомобиля нет.
Также ожидается, что GM разработает следующее поколение бронированных внедорожников, которые будут использоваться в качестве машин сопровождения и для разведывательных операций. До сих пор их делали на шасси повышенной прочности от Chevrolet Suburban. В будущем основой станут модифицированные автомобили Cadillac Escalades.
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Источник, фото: Auto, Motor und Sport