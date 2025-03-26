«Газпромнефть-СМ» представила смазочные материалы для косметической отрасли

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» представила на московском форуме «Точки внимания косметической индустрии» собственные белые масла, которые помогут российским предприятиям косметической и фармацевтической отраслей сократить зависимость от импорта

Форум проходит при поддержке Министерства торговли и промышленности РФ и собрал ведущих отраслевых специалистов, представителей бизнеса и науки.

Белые масла компании выпускаются из полностью отечественного сырья с использованием инновационной технологии, которая обеспечивает продуктам максимальную степень очистки. Масла абсолютно прозрачны, лишены запаха, не вызывают аллергических реакций и безопасны для здоровья человека. Это позволяет активно применять их в производстве косметики – от кремов и лосьонов до средств для волос и зубных паст. Продукт также востребован в медицине и пищевой промышленности.

До недавнего времени российские предприятия были вынуждены закупать белые масла за границей. С выходом на рынок продукции «Газпромнефть-СМ» ситуация изменилась.

Генеральный директор компании Анатолий Скоромец отметил, что собственное производство позволит закрыть значительную часть потребностей отечественных производителей:

«Белые масла «Газпромнефть-СМ» прошли ряд серьезных сертификационных испытаний, прежде чем выйти на рынок. Они включали тесты на чистоту состава, токсикологию, микробиологию, нейтральность запаха и вкуса, термическую устойчивость и эффективность свойств. Соответствие строгим стандартам, высокое качество, а главное – полная безопасность продукции для организма человека подтверждены сертификатами Евразийского реестра пищевых смазочных материалов и ГОСТа», – подчеркнул Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что к концу года компания будет способна обеспечить треть потребностей российского рынка в белых маслах, предложив достойную альтернативу импортной продукции.

Форум «Точки внимания косметической индустрии» проходит 26-27 марта в Москве при организации Российской парфюмерно-косметической ассоциации и Национального общества косметических химиков. Центральные темы мероприятия – развитие отечественной косметической индустрии, безопасность продукции и новые подходы в работе производителей.

Качество белых масел «Газпромнефть-СМ» подтверждено сертификацией Евразийского реестра пищевых смазочных материалов, контролируемого Росстандартом и основанного на международных требованиях к безопасности продукции.