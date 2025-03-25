#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Вот почему «китайцы» в России стоят в 3 раза дороже, чем в Китае
25 марта
Вот почему «китайцы» в России стоят в 3 раза дороже, чем в Китае
В РОАД перечислили факторы, из-за которых...
Voyah Passion
25 марта
530 л.с., запас хода 1000 км: в России начнут выпуск роскошного седана
Завод «Моторинвест» в Липецкой области наладит...
Названа оптимальная температура для смены зимних шин на летние
25 марта
Названа оптимальная температура для смены зимних шин на летние
Эксперт Корнев объяснил, как выгодно купить...

Вот почему «китайцы» в России стоят в 3 раза дороже, чем в Китае

В РОАД перечислили факторы, из-за которых машины в РФ дороже, чем в Китае

Почему китайские машины в России могут стоить в разы дороже, чем у себя на родине, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он напомнил, что около 40% стоимости иномарки сейчас составляют таможенный сбор, таможенная пошлина, НДС, акциз и утильсбор.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

К тому же дорожают материалы и комплектующие, логистика, отметил эксперт. Доставка иномарок в РФ сейчас проходит более длинными маршрутами и по более высоким расценкам, напомнил он.

В итоге получается, что если исходная цена китайского авто в КНР составляет около 900 тыс. рублей, то по дороге в Россию она подорожает почти втрое (до 2,6 млн рублей). К первоначальной цене добавятся госрегулирование в размере 40%, 14% транспортных расходов, а также маржа дистрибьютора и дилера, составляющая, в среднем, 6% и 5% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

Источник: Ura.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
25.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0