Вот почему «китайцы» в России стоят в 3 раза дороже, чем в Китае

В РОАД перечислили факторы, из-за которых машины в РФ дороже, чем в Китае

Почему китайские машины в России могут стоить в разы дороже, чем у себя на родине, рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин. Он напомнил, что около 40% стоимости иномарки сейчас составляют таможенный сбор, таможенная пошлина, НДС, акциз и утильсбор.

К тому же дорожают материалы и комплектующие, логистика, отметил эксперт. Доставка иномарок в РФ сейчас проходит более длинными маршрутами и по более высоким расценкам, напомнил он.

В итоге получается, что если исходная цена китайского авто в КНР составляет около 900 тыс. рублей, то по дороге в Россию она подорожает почти втрое (до 2,6 млн рублей). К первоначальной цене добавятся госрегулирование в размере 40%, 14% транспортных расходов, а также маржа дистрибьютора и дилера, составляющая, в среднем, 6% и 5% соответственно.

Ранее «За рулем» сообщал, что около 80% россиян ожидают возвращения ушедших автобрендов.

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Источник: Ura.ru