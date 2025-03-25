Правила покупки автомобилей в РФ могут упростить

Минфин предложил разрешить расчеты наличными при покупке авто у иностранцев

Министерство финансов России предложило разрешить расчеты наличными за автомобили, приобретаемые у иностранных граждан из стран ЕАЭС. Это изменение решит проблему с большими штрафами, которые накладываются на покупателей автомобилей у иностранцев, если наши люди расплачиваются наличными.

В письме, подписанном замминистра финансов Алексеем Моисеевым, уточняется, что для легализации расчетов наличными между российскими резидентами и гражданами стран ЕАЭС придется внести изменения в законодательство. В частности, рассматривается возможность разрешения операций с наличной валютой в России для сделок между резидентами и нерезидентами, с участием Банка России и других федеральных органов власти.

Согласно действующему законодательству, все сделки между резидентами России и нерезидентами, в том числе покупка автомобилей, должны оплачивать только безналично – через банковские переводы. Нарушение этих правил, в частности при оплате наличными, влечет за собой штрафы до 40% от суммы сделки.

Кроме автомобилей, аналогичные проблемы возникают и с другими сделками, такими как покупка недвижимости или оплата услуг, если они проводятся с иностранцами за наличные деньги.

Юристы отмечают, что если у покупателя не было других вариантов для расчета, законодательство может признать его невиновным. Однако для этого нужно доказать невозможность безналичной оплаты, а это долго и хлопотно.

Эксперты считают, что большинство автомобилистов не осведомлены о таких юридических тонкостях и в результате попадают на штрафы.

В условиях санкций и ограничений предложение Минфина рассматривается как шаг к упрощению процесса покупки автомобилей у иностранных граждан. В данный момент инициатива находится на стадии обсуждения, и окончательного решения еще не принято.

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Источник: «Известия»