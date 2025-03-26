Когда пора менять «дворники» и как выбрать лучшие – советы экспертов

Андрей Коромыслов: При ежедневных поездках щетки стеклоочистителя служат полгода

С наступлением нового сезона многие задумываются: не пора ли менять щетки стеклоочистителя и какие из них выбрать? К счастью, сегодня в автомагазинах представлено огромное разнообразие моделей.

Мы обратились к специалистам, чтобы узнать, на что стоит ориентироваться при выборе «дворников»: внешний вид, конструкцию или цену?

Андрей Коромыслов, технический консультант Krauf автозапчасти:

– Какого-то строго определенного регламента замены щеток стеклоочистителя, на самом деле, нет. На необходимость установки новых щеток указывает ухудшение качества очистки стекла: появляются разводы, полосы и прочие дефекты.

Естественно, износ щеток стеклоочистителя напрямую связан с интенсивностью использования, при ежедневных поездках средней протяженности в самых обычных условиях, щетки редко сохраняют приемлемые кондиции больше, чем полгода, как правило, многие водители стараются поставить новые после зимы и в начале осени. Кстати, на некоторых изделиях есть специальный индикатор, указывающий на необходимость замены.

В обязательном порядке щетки необходимо заменить в случае их механического повреждения или при замене ветрового стекла. Во всех остальных случаях следите за качеством очистки – если после двух проходов на стекле остаются полосы, разводы, неочищенные участки, при движении щеток по стеклу слышен скрип и другие посторонние звуки, щетки пора менять.

На ресурс щетки стеклоочистителя влияет качество резинового материала «лезвия», которое непосредственно убирает воду и другие загрязнения с поверхности стекла. Поэтому дольше служит резиновый материал с добавлением силикона, сочетающий отличные характеристики эластичности и износоустойчивости, отмечает наш эксперт.

Важны также каркас и прижимные пружины, которые должны быть устойчивыми к коррозии и нагрузкам.

Об основных типах щеток стеклоочистителя, которые сегодня представлены на рынке, рассказали в компании «Ключавто Лайт».

Наиболее бюджетный вариант – каркасные модели. Они отличаются большим размером, повышенным уровнем шума и менее привлекательны внешне. Зимой они склонны к обледенению, что снижает их эластичность и эффективность очистки.

Бескаркасные «дворники» более компактны, легки и обладают лучшей аэродинамикой. Они выглядят эстетичнее, часто превосходят каркасные по качеству работы и устойчивы к обмерзанию, но и стоят дороже.

Гибридные модели сочетают элементы каркасных и бескаркасных конструкций. Упрощенный каркас скрыт под пластиковым кожухом, что обеспечивает высокую аэродинамичность. Гибридные «дворники» обеспечивают плотное прилегание к стеклу и демонстрируют улучшенные характеристики, но их цена самая высокая.

Из всех вышеперечисленных моделей бескаркасные можно считать оптимальным выбором, отмечают специалисты, так как они универсальны, имеют среднюю цену и хорошие эксплуатационные характеристики. Они меньше ограничивают обзор, хорошо прилегают к стеклу на скорости и меньше подвержены проблемам в зимний период.