Почему на угнанную машину пришел налог: разбираемся в нюансах вместе с юристом
Автовладельцу придется уплатить транспортный налог даже если его машину угнали, но если оформить все юридически правильно, то налоговые обязательства не грозят. Издание Pravda.Ru вместе с юристом Ксенией Зайцевой разбирались в ситуации.
«Налог на угнанный легковой автомобиль не начисляется. Однако, чтобы освободиться от него, необходимо пройти определенную процедуру. Начинается все с постановления о возбуждении уголовного дела, которое оформляется в ОВД после официальной регистрации угона. Сделать это можно двумя способами: через ГАИ, либо онлайн через портал "Госуслуги"», – объясняет юрист.
Для этого нужно в разделе «Регистрация транспортных средств» из предложенных вариантов владения транспортным средством выбрать актуальный и подтвердить снятие с учета в связи с угоном м(розыском) машины. Затем необходимо подать заявление в налоговую инспекцию о прекращении начисления транспортного налога, к нему приложить копию постановления о возбуждении уголовного дела.
На все эти действия у автовладельца есть 30 дней, подчеркивает Зайцева. Если на момент начисления следующего налога украденный автомобиль все еще будет числиться в розыске, налог начислять не будут, его «замораживают» до того момента, пока машину не найдут, резюмирует юрист.
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