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Почему на угнанную машину пришел налог: разбираемся в нюансах вместе с юристом

Юрист Зайцева объяснила, нужно ли платить транспортный налог за угнанную машину

Автовладельцу придется уплатить транспортный налог даже если его машину угнали, но если оформить все юридически правильно, то налоговые обязательства не грозят. Издание Pravda.Ru вместе с юристом Ксенией Зайцевой разбирались в ситуации.

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«Налог на угнанный легковой автомобиль не начисляется. Однако, чтобы освободиться от него, необходимо пройти определенную процедуру. Начинается все с постановления о возбуждении уголовного дела, которое оформляется в ОВД после официальной регистрации угона. Сделать это можно двумя способами: через ГАИ, либо онлайн через портал "Госуслуги"», – объясняет юрист.

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Для этого нужно в разделе «Регистрация транспортных средств» из предложенных вариантов владения транспортным средством выбрать актуальный и подтвердить снятие с учета в связи с угоном м(розыском) машины. Затем необходимо подать заявление в налоговую инспекцию о прекращении начисления транспортного налога, к нему приложить копию постановления о возбуждении уголовного дела.

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На все эти действия у автовладельца есть 30 дней, подчеркивает Зайцева. Если на момент начисления следующего налога украденный автомобиль все еще будет числиться в розыске, налог начислять не будут, его «замораживают» до того момента, пока машину не найдут, резюмирует юрист.

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 7
26.03.2025 
Фото:Depositphotos
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