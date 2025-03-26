Сорвал злость на инспекторе ГАИ — что теперь будет

«За рулем» рассказал, за какие слова и действия в адрес ДПС может грозить срок

Впечатлить агрессивным поведением или нецензурными словами инспекторов ДПС у водителя получится вряд ли. Они привыкли, что сорвать погоны с них обещают чуть ли не каждое дежурство, не говоря уже про звонок «куда следует». Что поделаешь – в каждой профессии есть свои издержки.

Вместе с тем закон старается всячески такие издержки компенсировать, так что для чересчур распоясавшихся водителей предусмотрены санкции. Сейчас вы узнаете, за какие «заслуги» можно получить штраф, а за что и получить тюремный срок.

Методичка по работе с агрессивными водителями

Вопрос урегулирования конфликтных ситуаций с водителями в ГАИ стоит довольно остро. Если вы не знали, у сотрудников ГАИ есть даже внутренний документ, который регламентирует работу с агрессивными гражданами. Вот небольшая выдержка из методических рекомендаций «Совершенствование коммуникативных компетенций сотрудников ДПС Госавтоинспекции», разработанная научным центром безопасности дорожного движения МВД РФ:

«В процессе взаимодействия сотрудников с гражданами могут возникать психологические барьеры из-за недопонимания, неприязни и т.д., поэтому инспектору ДПС Госавтоинспекции необходимо не только научиться разбираться в природе этих барьеров в общении и преодолевать их, но и уметь их обходить, а также, в случае необходимости, разрешать».

Авторы методички рекомендуют инспекторам «противопоставить агрессии гражданина выдержку и уверенность в себе», создать «спокойную деловую атмосферу».

«Убедите себя в том, что это принесет больше пользы, помните, что ваше спокойствие передается гражданину», – говорится в рекомендациях МВД.

Ситуация 1. Грубое или панибратское отношение с инспектором ДПС

Грубость и общение на «ты» – это не только проявление неуважения к представителю власти, но и потенциально серьезное правонарушение, которое может иметь весьма неприятные последствия для водителя.

Очень важно различать просто грубый или панибратский ответ водителя – за него законом наказание не предусмотрено, если требования представителя государственной власти в конечном счете все-таки были выполнены. Но если комментарий водителя при этом сопровождался нецензурной бранью (даже «для присказки»), то дело плохо. За такое поведение может грозить уголовная ответственность.

Ситуация 2. Крепкое слово в адрес работника ГАИ

Переход от «ничего не грозит» к уголовной ответственности был резким, не правда ли? К сожалению, в реальной жизни все может быть так же внезапно. Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им должностных обязанностей или в связи с их исполнением наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года (ст. 319 УК РФ).

Если ненормативная лексика не была адресована непосредственно инспектору ГАИ, то ничего хорошего ждать все равно не приходится. Такое поведение может быть квалифицировано как хулиганство (ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ). За такое поведение грозит штраф от 1000 до 2000 рублей или административный арест до 15 суток. Если будет установлено, что водитель ранее уже привлекался за аналогичное правонарушение, то ему грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей или до 15 суток административного ареста.

Ситуация 3. Невыполнение требований инспектора ДПС

В предыдущих сценариях водитель хоть и вел себя грубо, но все же подчинялся требованиям представителя власти. Если перестать выполнять законные требования инспектора, то это однозначно усугубит ситуацию.

Причем не обязательно отказываться выполнять требования в грубой форме – достаточно просто не согласиться передавать для проверки инспектору ГАИ документы. Теперь вы – злостный нарушитель, которого могут привлечь к ответственности по ст. 19.3 КоАП – штраф в размере от 2000 до 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Отсюда вывод: даже если вы не согласны с требованиями инспектора ГАИ, сначала необходимо их выполнить, а уже потом оспаривать в установленном законом порядке.

Подробную инструкцию вы найдете в статье «Сотрудник ДПС нахамил – четыре способа вернуть его на землю».

Ситуация 4. Нападение на инспектора ГАИ

А это уже ситуация из разряда совсем одиозных, но и такие периодически встречаются. За примером далеко ходить не надо – вечером 19 февраля 2025 года двое мужчин напали на сотрудников ГАИ в Москве. Правоохранители остановили автомобиль, из которого вышли двое и начали проявлять агрессию. В результате завязалась потасовка. По словам очевидцев, были даже слышны звуки выстрелов.

На данный момент оба подозреваемых задержаны. Им предъявлены обвинения по факту применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленникам грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Агрессия в адрес представителя власти – чрезвычайно серьезное нарушение, за которое грозит уголовная ответственность. Очень надеемся, что эти знания никогда не пригодятся вам на практике, поскольку вы не станете переходить черту адекватного взаимодействия с сотрудником ГАИ.

Когда придется возместить моральный ущерб работнику ГАИ

Закон предусматривает не только меры защиты сотрудников полиции от неправомерных действий граждан, но также и возмещение им морального вреда.

Согласно ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», инспекторы имеют право обратиться за возмещением морального вреда к своим обидчикам.

Примечательно, что такой иск инспектор может заявить как в процессе расследования уголовного дела, так и после его завершения. Срок исковой давности по таким делам составляет три года. Так что агрессия в адрес инспектора ГАИ – это не только опасно, но и дорого.

Помните: любые конфликты с правоохранительными органами (и не только с ними) лучше решать мирным путем, чтобы избежать тяжелых последствий как для себя, так и для окружающих.

Эксперт Ревин объяснил, что главнее: светофор, знак, временный знак или разметка.