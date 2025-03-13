Хотите договориться с ДПС на месте? Лучше бы вас просто лишили прав

«За рулем» напомнил, какое наказание положено за дачу взятки инспектору ГАИ

Отбросим в сторону моральный аспект этого вопроса и не станем искать причины коррупции. Также не будем выяснять, кто больше виноват в подобных ситуациях: водители или сотрудники правоохранительных органов. Просто расскажем о последствиях дачи взятки инспектору ГАИ.

Определение взятки описано в ст. 290 УК РФ:

Получение должностным лицом лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Попытка «договориться на месте» через взятку является уголовно наказуемым деянием. За это вас могут привлечь к ответственности согласно ст. 291 УК РФ, где предусмотрены конкретные сроки лишения свободы. В зависимости от размера взятки закон предусматривает разные меры наказания.

Незначительные суммы, до 25 тыс. руб.:

штраф до 500 тыс. руб.,

до двух лет исправительных работ,

до трех лет принудительных работ,

лишение свободы до 2 лет.

Значительные суммы, от 25 тыс. до 150 тыс. руб.:

штраф до 1 млн руб.,

исправительные работы от одного до двух лет,

лишение свободы до 5 лет,

штраф от 1 млн до 3 млн руб.,

лишение свободы от 7 до 12 лет.

В особо крупном размере:

штраф от 2 млн до 4 млн руб.,

лишение свободы от 8 до 15 лет.

Вряд ли кто-то из водителей решится предлагать сотруднику ГАИ крупную или особо крупную взятку, однако взятка в значительном размере вполне вероятна. Особенно это касается ситуаций, когда пытаются избежать ответственности за вождение в нетрезвом виде. Важно помнить, что за подобное нарушение можно получить срок до 5 лет.

Некоторые считают, что если предложили инспектору 500-1000 руб., то ничего страшного не произойдет. Это заблуждение! Даже небольшая взятка может обернуться судом. Важно осознать, что размер взятки определяет строгость наказания, но уголовная ответственность остается неизбежной.

Дача взятки относится к категории формальных преступлений. То есть преступление признается совершённым непосредственно в момент попытки передать деньги сотруднику ГАИ, вне зависимости от того, принял он их или нет. Следовательно, ответственность за попытку дачи взятки наступит независимо от дальнейших действий инспектора.

Примеры из судебной практики помогут осознать, что это не страшилки, а последствия – реальные.

Бабушкинский районный суд Москвы 2 сентября 2015 года признал гражданина Джаббарова М.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года со штрафом в размере 120 тыс. руб.

Люблинский районный суд Москвы 27 июля 2016 года признал гражданина Рахимова Б.Н. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору ДПС роты ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве в размере 1 тыс. руб.) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

Ленинский районный суд Воронежа 31 мая 2017 года признал гражданина Монько виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки инспектору отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Попову Д.Е.) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 год и 6 месяцев.

Сегодня сотрудники ГАИ имеют в своем арсенале средства аудио- и видеофиксации, и доказать факт дачи взятки им гораздо проще. Аналогичной техникой оснащены и служебные автомобили ГАИ.

В связи с этим стоит задуматься, что никакой штраф или даже лишение прав не идут в сравнение с возможным лишением свободы за противоправные действия.

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