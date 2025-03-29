Эта Toyota питается энергией солнца и требует лишь половины парковочного места

Toyota готовит микроавтомобиль FT-Me: конкурента для Opel Rocks и Citroën Ami

Toyota готовит легкий электромобиль FT-Me длиной всего 2,50 метра, который сможет конкурировать с Citroën Ami и Opel Rocks. Этот городской микроавтомобиль, вероятно, по цене окажется в самом низу прайс-листа бренда.

Toyota FT-Me

FT-Me, фактически, это не традиционный автомобиль, а четырехколесное транспортное средство класса L6e (легкий квадрицикл) с максимальной скоростью до 45 км/ч. Этот автомобильчик идеально подходит для начинающих водителей, в том числе подростков, которые могут управлять им с 14 лет при наличии соответствующих водительских прав. Масса FT-Me составляет всего 425 кг.

Концепт FT-Me пока не омологирован, но инженеры обещают, что автомобиль будет в три раза более экономичен, чем другие электромобили. Встроенная солнечная панель на крыше может обеспечивать дополнительный запас хода в 20–30 км в день, что исключает необходимость зарядки от розетки при солнечной погоде.

Для его парковки требуется всего половина обычного парковочного места, а при боковой парковке – лишь треть. Управление будет исключительно ручным, никаких автоматических помощников не предусмотрено.

Ключа у самой маленькой из всех Toyota не будет, поскольку его классические функции возьмет на себя смартфон. Чтобы сохранить низкую цену и себестоимость производства, телефон будет полностью интегрирован в информационно-развлекательную систему. Поэтому дополнительный экран тоже не нужен.

Цена FT-Me пока не раскрыта, но для конкуренции с Citroën Ami и Opel Rocks она не должна превышать 10 000 евро.

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Источник: Auto, Motor und Sport