Как избавиться от сырости в салоне автомобиля — рабочий и эффективный лайфхак

Водителям рассказали, как пластиковая бутылка поможет в решении проблем в дороге

Пластиковая бутылка в салоне автомобиля в руках опытного водителя – универсальный подручный материал для решения различных проблем в самых неожиданных ситуациях. С экспертами издания Pravda.Ru разбирались в нюансах применения бутылки.

«Главное применение бутылки – борьба с влагой. Просто отрежьте горлышко, засыпьте внутрь рис или пищевую соду и оставьте в машине. Самодельный осушитель вытягивает лишнюю влагу из воздуха, особенно зимой, когда в салон попадает снег с обуви, или в дождливую погоду. Результат – сухие стекла и никакого запаха сырости», – советуют эксперты.

Для стабильного эффекта нужно просто менять наполнитель бутылки один раз в 2-3 недели. Кроме того, из бутылки можно сделать контейнер для мусора, для этого нужно отрезать нижнюю часть, вложить в бутылку пакет и закрепить края.

Чтобы сделать из бутылки органайзер для мелочей, можно ее верхнюю часть с горлышком использовать для хранения мелких предметов: монет, зажигалок, скрепок. В итоге – все и всегда под рукой, и салон в чистоте. В дороге бутылкой можно воспользоваться как воронкой для доливки масла или незамерзайки. Также бутылка может стать импровизированным маяком при аварии – просто налить внутрь яркоокрашенную жидкость и положить на крышу автомобиля.