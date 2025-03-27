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Названы самые надежные автомобильные бренды 2025 года

В США самыми надежными марками 2025 года стали Lexus, Buick и Mazda

В США опубликован рейтинг самых надежных автомобильных марок и моделей в 2025 году. Его составила аналитическая компания J.D. Power, проведя ежегодный опрос более чем 34 тысяч американских водителей, владеющих машинами 3-хлетнего возраста и выяснив, на какие машины жалуются меньше всего. Сейчас подобная методика существует и в Китае, но если там лидером по надежности стал бренд Voyah, то в США, конечно, своя атмосфера.

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Из ответов водителей для каждой марки формируется так называемый индекс PP100, иллюстрирующий количество выявленных проблем на 100 автомобилей – чем ниже индекс, тем выше бренд в рейтинге. Показательно, что наибольшее количество жалоб связано с работой мультимедийных систем, а средний индекс за год вырос со 190 до 202, то есть машины стали менее надежными... При этом тройку лидеров 2025 года составили Lexus, Buick и Mazda, а вот обладательница прошлогоднего «серебра» Toyota сместилась на четвертую позицию.

Toyota Avalon
Toyota Avalon

Но гораздо хуже дела у группы VAG: Audi оказалась худшей из премиальных марок, а Volkswagen потерял 18 пунктов и опустился на самое последнее место общего рейтинга. Тем удивительнее выглядит внезапный взлет Alfa Romeo: год назад ее в рейтинге не было вовсе, а в этом году – 16-я строчка.

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Среди моделей лидерами по классам (в американской градации) оказались Nissan Kicks, Toyota Corolla, BMW 3 Series, Toyota RAV4, Mercedes-Benz GLC, Toyota Camry, Nissan Murano, Lexus GX, GMC Acadia, Cadillac XT6, Chevrolet Tahoe, Toyota Tacoma, Chevrolet Silverado, Chevrolet Silverado HD, Toyota Sienna и Chevrolet Corvette. А в абсолютном зачете наиболее надежной моделью стал полноразмерный седан Toyota Avalon, покинувший рынок США в 2022 году.

Источник: J.D. Power

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
27.03.2025 
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