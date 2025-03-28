На дорогах к подмосковным дачам и селам обновят покрытие

В Подмосковье обновят 500 км дорог, ведущих к сельским населенным пунктам

Эти работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минтранс Подмосковья.

Особое внимание уделяется ремонту дорог, соединяющих малые населенные пункты с более крупными центрами, чтобы обеспечить удобный доступ жителей к домам и социальным учреждениям.

В этом году специалисты Мосавтодора займутся ремонтом около 200 участков региональных дорог, которые связывают небольшие населенные пункты с 37 городами области.

В частности, в Сергиево-Посадском районе будет обновлено покрытие на подъезде от Ярославского шоссе к селу Глинково. В Орехово-Зуеве ремонт коснется дороги, соединяющей поселок Авсюнино и деревню Дорохово. В Воскресенске планируется обновление покрытия в селе Марчуги. В Серпухове работы проведут в деревнях Мартьяново и Лужки, в Чехове — на ул. Школьной в поселке Столбовая, а в Истре работы затронут участок от станции Холщёвики до деревни Глебово.

Подробнее о программе ремонта можно узнать на сайте Минтранса Подмосковья.

Напомним также, что с 15 марта еще в десяти городах Московской области появились платные парковки в центральных районах, в местах притяжений и возле станций общественного транспорта.

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Источник, фото: Минтранс Подмосковья