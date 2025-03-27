Как получить максимальную скидку на машину в салоне: ответ эксперта
В нынешних условиях переполненных складов на фоне низкого спроса упала и маржинальность авторитейлеров, поэтому дилеры не всегда готовы давать скидки на фоне плохих продаж. Но продавать машины все-таки нужно, чтобы освободить средства для покупки новых партий. Поэтому рассчитывать на скидки покупателям все-таки можно, рассказал в беседе с изданием «За рулем» руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.
По его словам, охотнее всего будут делать скидки на китайские модели 2023-2024 гг. выпуска.
Комментарий эксперта
Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:
– Продавцы китайских автомобилей действительно охотнее дают скидки. Упавший спрос из-за дорогих кредитов и забитые склады вынуждают демпинговать. Тогда как дилеры тольяттинской марки, к примеру, торгуются минимально, так как покупателей у них в достатке, все-таки пока отечественный автопром выигрывает по цене по сравнению с китайским. Со слов дилеров лидера авторынка, медленный рост цен можно считать своеобразной скидкой.
Специалист отмечает, что в целом скидки на машины охотнее делают в конце года, иначе в январе они становятся на год старше и теряют в стоимости. Оставшиеся автомобили стараются продать до конца зимы, чтобы освободить деньги и место для новых закупок. Квартальные или месячные планы заставляют продавцов быть сговорчивее в конце каждого отчетного периода.
Когда еще можно получить хорошую скидку на машину в салоне
Часто скидки образуются во время смены поколений или когда модель снимают с производства. Тогда остатки могут продать с дисконтом.
Скидку могут дать на не очень популярную комплектацию. Например, если установлена роботизированная трансмиссия с плохой репутацией у владельцев. Иногда особые цены предлагают сами производители. Об этом надо специально спрашивать продавцов и следить за спецпредложениями на сайтах.
Как разговаривать с менеджером в салоне
- Не торгуйтесь по телефону и не просите скидку сразу. Нужно приехать в салон, завести разговор о машине, провести тестовый заезд и взять паузу, чтобы обдумать покупку. Продавец должен понять, что автомобиль вас заинтересовал и торг не самоцель, а разговор о скидке важен для обоих.
- Можете попросить сделать распечатку с финальной ценой, чтобы показать ее в других салонах. Так торговаться немного легче. Опять же, нужно убедить продавца, что хотите купить машину прямо сейчас и за ним последнее слово.
- Подарки – это тоже скидки, так что вместо торга иногда можно попросить что-нибудь в дополнение к машине. Комплект ковриков, антикор или зимняя резина помогут сэкономить, подытожил специалист.
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