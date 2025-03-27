#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Владелец BMW M5 собрал «коллекцию» штрафов на 1,6 млн рублей. Но заплатить пришлось больше
27 марта
Владелец BMW M5 собрал «коллекцию» штрафов на 1,6 млн рублей. Но заплатить пришлось больше
ФССП: приставы взыскали 1047 штрафов, арестовав...
Названы самые популярные автомобили в России
27 марта
Названы самые популярные автомобили в России
«Ингосстрах» составил топ-10 самых популярных...
В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР
27 марта
В Краснодаре начали строительство надземного перехода между Новознаменским и КМР
Движение транспорта ограничат на ул. Уральской...

Как получить максимальную скидку на машину в салоне: ответ эксперта

Эксперт Корнев рассказал, на какие авто сейчас делают самые большие скидки

В нынешних условиях переполненных складов на фоне низкого спроса упала и маржинальность авторитейлеров, поэтому дилеры не всегда готовы давать скидки на фоне плохих продаж. Но продавать машины все-таки нужно, чтобы освободить средства для покупки новых партий. Поэтому рассчитывать на скидки покупателям все-таки можно, рассказал в беседе с изданием «За рулем» руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев.

По его словам, охотнее всего будут делать скидки на китайские модели 2023-2024 гг. выпуска.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг»:

– Продавцы китайских автомобилей действительно охотнее дают скидки. Упавший спрос из-за дорогих кредитов и забитые склады вынуждают демпинговать. Тогда как дилеры тольяттинской марки, к примеру, торгуются минимально, так как покупателей у них в достатке, все-таки пока отечественный автопром выигрывает по цене по сравнению с китайским. Со слов дилеров лидера авторынка, медленный рост цен можно считать своеобразной скидкой.

Рекомендуем
Китайский преселективный робот: что сломается в первую очередь?

Специалист отмечает, что в целом скидки на машины охотнее делают в конце года, иначе в январе они становятся на год старше и теряют в стоимости. Оставшиеся автомобили стараются продать до конца зимы, чтобы освободить деньги и место для новых закупок. Квартальные или месячные планы заставляют продавцов быть сговорчивее в конце каждого отчетного периода.

Когда еще можно получить хорошую скидку на машину в салоне

Часто скидки образуются во время смены поколений или когда модель снимают с производства. Тогда остатки могут продать с дисконтом.

Скидку могут дать на не очень популярную комплектацию. Например, если установлена роботизированная трансмиссия с плохой репутацией у владельцев. Иногда особые цены предлагают сами производители. Об этом надо специально спрашивать продавцов и следить за спецпредложениями на сайтах.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Как разговаривать с менеджером в салоне

  • Не торгуйтесь по телефону и не просите скидку сразу. Нужно приехать в салон, завести разговор о машине, провести тестовый заезд и взять паузу, чтобы обдумать покупку. Продавец должен понять, что автомобиль вас заинтересовал и торг не самоцель, а разговор о скидке важен для обоих.
  • Можете попросить сделать распечатку с финальной ценой, чтобы показать ее в других салонах. Так торговаться немного легче. Опять же, нужно убедить продавца, что хотите купить машину прямо сейчас и за ним последнее слово.
  • Подарки – это тоже скидки, так что вместо торга иногда можно попросить что-нибудь в дополнение к машине. Комплект ковриков, антикор или зимняя резина помогут сэкономить, подытожил специалист.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 24
27.03.2025 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0