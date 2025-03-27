Тесты на алкоголь и наркотики будут проводить по-новому: разбираемся в изменениях

Минздрав РФ: в России с 1 сентября изменится процедура медосвидетельствования

Правила проведения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения изменятся в России с 1 сентября 2025 года. Это следует из проекта приказа Минздрава России, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического). Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года», – говорится в проекте документа.

Проект приказа уточняет особенности проведения медосвидетельствования на состояние опьянения и вынесения заключения по его результатам при оказании медицинской помощи в экстренной форме. В частности, при оказании медицинской помощи пострадавшим в ДТП и наличии признаков отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами у них будут брать анализы.

Биоматериал будет храниться неделю с момента забора, и в случае необходимости его исследуют дополнительно. Кроме того, перечень основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования, тоже обновится. А участников ДТП проинформируют о добровольном согласии на медэкспертизу и основаниях для отказа от процедуры.

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Источник: ria.ru