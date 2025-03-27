Владелец BMW M5 собрал «коллекцию» штрафов на 1,6 млн рублей. Но заплатить пришлось больше

ФССП: приставы взыскали 1047 штрафов, арестовав автомобиль должника

В Подмосковье судебные приставы взыскали 2 миллиона 276 тысяч рублей с должника, который накопил более 1000 штрафов ГИБДД за превышение скорости.

Сама сумма задолженности по штрафам составила 1 миллион 576 тысяч рублей, а к ней добавился еще и исполнительский сбор в размере 700 тысяч рублей.

Гражданин накопил эти штрафы за последний год, нарушив правила дорожного движения, в основном превысив скорость на 40-60 км/ч, а в некоторых случаях и на 80 км/ч и больше. На исполнении в Межрайонном отделении судебных приставов находилось 1047 исполнительных производств по его штрафам.

Чтобы заставить должника оплатить долг, приставы наложили арест на его банковские счета и запретили проводить регистрационные действия с автомобилем. Но должник не торопился погашать задолженность.

В результате приставы арестовали его спортивный BMW M5 Competition. Нарушителю разъяснили, что, если в течение 10 дней он не погасит долг, автомобиль будет продан на торгах для покрытия задолженности. При этом цена нового BMW M5 Competition в России сегодня начинается от 11,5 млн рублей.

В итоге он все же перечислил на депозитный счет отделения судебных приставов необходимую сумму – 2 276 000 рублей, таким образом полностью погасив долг по штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору.

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Источник, фото: ФССП