#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумГАИТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Выпуск легковых машин увеличился в России
27 марта
Выпуск легковых машин увеличился в России
Производство легковых автомобилей в России...
Цены на машины вынудили россиян пересесть на мотоциклы: мы знаем популярные модели
27 марта
Цены на машины вынудили россиян пересесть на мотоциклы: мы знаем популярные модели
Автостат: Продажи новых и подержанных...
Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер
27 марта
Royal Enfield Guerrilla 450: новый городской родстер
На выставке «Мотовесна 2025» в КВЦ «Патриот»...

Цены на машины вынудили россиян пересесть на мотоциклы: мы знаем популярные модели

Автостат: Продажи новых и подержанных мотоциклов в России бьют рекорды

Рынки мотоциклов в России – как новых, так и подержанных – начали 2025 год с позитивной динамики. Причем эта плюсовая динамика в сегменте, по данным аналитического агентства «Автостат», наблюдается уже много месяцев подряд.

Продажи новых и поддержанных мотоциклов по итогам 2024 года обновили исторический максимум. Рынок мототехники на протяжении последних месяцев демонстрирует впечатляющую динамику роста. Такими выводами поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Китайский преселективный робот: что сломается в первую очередь?
«По итогам января-февраля 2025 года в России продано 1542 новых мотоцикла (+36% к аналогичному периоду 2024 года). Лидером марочного рейтинга здесь стал бренд Regulmoto (245 шт.), который занял 16% рынка. Лидером модельного рейтинга можно назвать Racer RC300 (63 шт.)», – подчеркивают в «Автостате».

Всего на вторичном рынке мотоциклов за два месяца 2025 года реализовано 4648 мотоциклов – рост составил 23% к аналогичному периоду прошлого года. Среди марок лидирует японская Honda – на ее долю приходится 17% вторичного рынка мототехники. Лидером модельного рейтинга признана JAWA 350 (176 шт.).

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Сегмент мототехники традиционно носит сезонный характер, резкий рост продаж наблюдается в весеннее время. После рекордных показателей прошлого года аналитики с интересом ожидают результатов марта и первого квартала текущего года.

Источник: autostat.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
27.03.2025 
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0