Цены на машины вынудили россиян пересесть на мотоциклы: мы знаем популярные модели

Автостат: Продажи новых и подержанных мотоциклов в России бьют рекорды

Рынки мотоциклов в России – как новых, так и подержанных – начали 2025 год с позитивной динамики. Причем эта плюсовая динамика в сегменте, по данным аналитического агентства «Автостат», наблюдается уже много месяцев подряд.

Продажи новых и поддержанных мотоциклов по итогам 2024 года обновили исторический максимум. Рынок мототехники на протяжении последних месяцев демонстрирует впечатляющую динамику роста. Такими выводами поделились в аналитическом агентстве «Автостат».

«По итогам января-февраля 2025 года в России продано 1542 новых мотоцикла (+36% к аналогичному периоду 2024 года). Лидером марочного рейтинга здесь стал бренд Regulmoto (245 шт.), который занял 16% рынка. Лидером модельного рейтинга можно назвать Racer RC300 (63 шт.)», – подчеркивают в «Автостате».

Всего на вторичном рынке мотоциклов за два месяца 2025 года реализовано 4648 мотоциклов – рост составил 23% к аналогичному периоду прошлого года. Среди марок лидирует японская Honda – на ее долю приходится 17% вторичного рынка мототехники. Лидером модельного рейтинга признана JAWA 350 (176 шт.).

Сегмент мототехники традиционно носит сезонный характер, резкий рост продаж наблюдается в весеннее время. После рекордных показателей прошлого года аналитики с интересом ожидают результатов марта и первого квартала текущего года.

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Источник: autostat.ru