На этой выставке вы сможете познакомиться с первым в мире мотоциклом, работающим на газе

На Мотовесне будут показаны два новых мотоцикла Bajaj — Freedom и Pulsar NS 400Z

В этом году выставка Мотовесна, которая пройдет с 4 по 6 апреля в КВЦ «Патриот», станет местом презентации двух революционных моделей от Bajaj.

Официальный дистрибьютор Bajaj в России, компания ИСТ ВЕСТ МОТОРС, отмечает свой 10-летний юбилей, привезя на выставку суперновинку – Bajaj Freedom, первый в мире мотоцикл, работающий на сжатом природном газе (CNG). Кроме того, посетители смогут увидеть самую мощную и технологичную модель в линейке Pulsar – Bajaj Pulsar NS 400Z.

Bajaj Freedom 125 NG04

Bajaj Freedom 125 NG04 – первая в мире серийная модель, способная работать как на бензине, так и на CNG.

Основные особенности:

Двухтопливная система: позволяет выбирать между бензином и газом, обеспечивая запас хода до 330 км. Газовый баллон вмещает 2 кг CNG, а бензобак – 2 литра;

Экономичность и экологичность : снижает выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. Использование CNG позволяет снизить эксплуатационные затраты на 50%;

: снижает выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. Использование CNG позволяет снизить эксплуатационные затраты на 50%; Современный дизайн : оснащен светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью с возможностью подключения по Bluetooth, и удобным сиденьем. Модель доступна в трех вариантах: NG04 Drum, NG04 Drum LED и NG04 Disc LED;

: оснащен светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью с возможностью подключения по Bluetooth, и удобным сиденьем. Модель доступна в трех вариантах: NG04 Drum, NG04 Drum LED и NG04 Disc LED; Производительность: максимальная скорость на газе – 90,5 км/ч, на бензине – 93,4 км/ч.

Помимо этого на Мотовесне будет презенована самая мощная модель в линейке Pulsar – Bajaj Pulsar NS 400Z.

Bajaj Pulsar NS 400Z

Ее особенности:

Четыре режима езды: Дорожный, Дождь, Спорт, Внедорожный. Каждый режим позволяет адаптировать мощность и ABS для максимальной производительности и безопасности;

Переключаемый контроль пробуксовки колеса : обеспечивает лучшее сцепление и стабильность в режимах Спорт и Внедорожный;

: обеспечивает лучшее сцепление и стабильность в режимах Спорт и Внедорожный; ЖК-консоль с Bluetooth : навигация, оповещения о звонках и сообщениях, управление музыкой;

: навигация, оповещения о звонках и сообщениях, управление музыкой; Гидроформованный руль : для индивидуального комфорта и точного управления;

: для индивидуального комфорта и точного управления; Двухканальная ABS : предотвращает блокировку колес и занос на любой поверхности, обеспечивая безопасность водителю;

: предотвращает блокировку колес и занос на любой поверхности, обеспечивая безопасность водителю; Производительность: оснащена 373-кубовым жидкостным двигателем, производящим 40 л.с. при 8800 об/мин и 35 Нм крутящего момента при 6500 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч.

Почему еще стоит посетить Мотовесну?

Настройки и тест-драйвы : возможность протестировать технику на месте;

: возможность протестировать технику на месте; Зрелищные соревнования и шоу : мотофристайл, стантрайдинг и СуперЭндуро;

: мотофристайл, стантрайдинг и СуперЭндуро; Возможности для бизнеса: установление контактов и развитие бренда.

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