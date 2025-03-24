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На этой выставке вы сможете познакомиться с первым в мире мотоциклом, работающим на газе

На Мотовесне будут показаны два новых мотоцикла Bajaj — Freedom и Pulsar NS 400Z

В этом году выставка Мотовесна, которая пройдет с 4 по 6 апреля в КВЦ «Патриот», станет местом презентации двух революционных моделей от Bajaj.

Официальный дистрибьютор Bajaj в России, компания ИСТ ВЕСТ МОТОРС, отмечает свой 10-летний юбилей, привезя на выставку суперновинку – Bajaj Freedom, первый в мире мотоцикл, работающий на сжатом природном газе (CNG). Кроме того, посетители смогут увидеть самую мощную и технологичную модель в линейке Pulsar – Bajaj Pulsar NS 400Z.

Bajaj Freedom 125 NG04
Bajaj Freedom 125 NG04
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Bajaj Freedom 125 NG04 – первая в мире серийная модель, способная работать как на бензине, так и на CNG.

Основные особенности:

  • Двухтопливная система: позволяет выбирать между бензином и газом, обеспечивая запас хода до 330 км. Газовый баллон вмещает 2 кг CNG, а бензобак – 2 литра;
  • Экономичность и экологичность: снижает выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями. Использование CNG позволяет снизить эксплуатационные затраты на 50%;
  • Современный дизайн: оснащен светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью с возможностью подключения по Bluetooth, и удобным сиденьем. Модель доступна в трех вариантах: NG04 Drum, NG04 Drum LED и NG04 Disc LED;
  • Производительность: максимальная скорость на газе – 90,5 км/ч, на бензине – 93,4 км/ч.

Помимо этого на Мотовесне будет презенована самая мощная модель в линейке Pulsar – Bajaj Pulsar NS 400Z.

Bajaj Pulsar NS 400Z
Bajaj Pulsar NS 400Z

Ее особенности:

  • Четыре режима езды: Дорожный, Дождь, Спорт, Внедорожный. Каждый режим позволяет адаптировать мощность и ABS для максимальной производительности и безопасности;
  • Переключаемый контроль пробуксовки колеса: обеспечивает лучшее сцепление и стабильность в режимах Спорт и Внедорожный;
  • ЖК-консоль с Bluetooth: навигация, оповещения о звонках и сообщениях, управление музыкой;
  • Гидроформованный руль: для индивидуального комфорта и точного управления;
  • Двухканальная ABS: предотвращает блокировку колес и занос на любой поверхности, обеспечивая безопасность водителю;
  • Производительность: оснащена 373-кубовым жидкостным двигателем, производящим 40 л.с. при 8800 об/мин и 35 Нм крутящего момента при 6500 об/мин. Максимальная скорость — 154 км/ч.

Почему еще стоит посетить Мотовесну?

  • Настройки и тест-драйвы: возможность протестировать технику на месте;
  • Зрелищные соревнования и шоу: мотофристайл, стантрайдинг и СуперЭндуро;
  • Возможности для бизнеса: установление контактов и развитие бренда.

Подарите себе возможность живьем увидеть и протестировать самые новые и уникальные мотоциклы! Купите билет на Мотовесну и хорошо проведите время с близкими по духу людьми. https://motospring.ru/

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Bajaj
Количество просмотров 1
24.03.2025 
Фото:Bajaj
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