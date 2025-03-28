Весенние риски для автомобиля: как защитить машину от сезонных повреждений
Весна приносит не только тепло, но и дополнительные риски для состояния автомобиля из-за переменчивой погоды, влажности, плохих дорог и последствий зимней эксплуатации. Специалисты СберАвто рассказали о наиболее частых весенних проблемах и способах их предотвращения.
Использование зимних шин в теплую погоду
Многие водители не спешат заменить зимние шины до мая, что может привести к быстрому износу и ухудшению управляемости. Зимние шины перегреваются в жару, что повреждает их структуру. Переходите на летние шины, когда температура стабильно превышает 5-7°C.
Повреждения подвески от ям и луж
После таяния снега ямы на дорогах часто скрыты под лужами, из-за этого можно повредить подвеску, диски и шины. Чтобы избежать поломок, снижайте скорость на подозрительных участках и избегайте глубоких луж.
Коррозия от зимней грязи и химикатов
После зимы на дорогах остаются реагенты, ускоряющие коррозию. Чтобы минимизировать её, важно промывать днище, арки и скрытые полости. Регулярная мойка продлевает срок службы кузова и сохраняет работу подвески и тормозов.
Засорение фильтров
Весной в воздухе много пыли и пыльцы, а это загрязняет фильтры. Засоренный воздушный фильтр ухудшает работу двигателя и увеличивает расход топлива. Салонный фильтр не справляется с очисткой воздуха. Специалисты рекомендуют менять фильтры, особенно если автомобиль эксплуатируют в городе с крупными промышленными объектами или его не обслуживали после зимы.
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