«Автомобильная» весна пришла в Москву: пора переобуваться

Синоптик Тишковец: В Москве началась «автомобильная» весна

В российскую столицу пришла «автомобильная» весна, можно менять зимние шины на летние, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что «автомобильная» весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше +5 градусов. Наступило подходящее время для того, чтобы переобуться.

Утром 27 марта в российской столице температура воздуха составляла +3 градуса. Небо на 90% затянуто облаками, без осадков. Видимость составляет 13 км, влажность равна 94%. Атмосферное давление составляет 747,5 мм рт. ст., рассказал синоптик.

По его прогнозу, в течение дня в Москве возможен небольшой дождь, после 12.00 температура воздуха поднимется до +6...+9 градусов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

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Источник: Telegram-канал синоптика Евгения Тишковца