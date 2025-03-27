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«Автомобильная» весна пришла в Москву: пора переобуваться

Синоптик Тишковец: В Москве началась «автомобильная» весна

В российскую столицу пришла «автомобильная» весна, можно менять зимние шины на летние, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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Он пояснил, что «автомобильная» весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше +5 градусов. Наступило подходящее время для того, чтобы переобуться.

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Утром 27 марта в российской столице температура воздуха составляла +3 градуса. Небо на 90% затянуто облаками, без осадков. Видимость составляет 13 км, влажность равна 94%. Атмосферное давление составляет 747,5 мм рт. ст., рассказал синоптик.

По его прогнозу, в течение дня в Москве возможен небольшой дождь, после 12.00 температура воздуха поднимется до +6...+9 градусов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Nissan разрабатывает ряд новых моделей.

Источник: Telegram-канал синоптика Евгения Тишковца

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Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
27.03.2025 
Фото:АГН «Москва»
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