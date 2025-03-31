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От Москвы до Питера с ветерком за два часа – но только через 3 года

Глава Минтранса: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург начнется этим летом

Строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом начнется летом 2025 года, сообщил министр транспорта России Роман Старовойт. Первый поезд по новой линии, получивший название «Белый кречет», отправится в апреле 2028 года.

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Новый транспорт позволит преодолеть расстояние между двумя столицами всего за 2 часа 15 минут благодаря скорости до 400 км/ч, которую развивают новые поезда.

Магистраль пройдет через шесть регионов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области, Москву.

Во врем строительства на трассе будут возведены более 250 искусственных объектов.

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Ожидается, что благодаря новому транспорту количество пассажиров увеличится в четыре раза, а время ожидания между поездами уменьшится в шесть раз.

Общий объем перевозок по ВСМ составит свыше 14 млн человек ежегодно, при этом интенсивность движения достигнет 42 поездов в сутки.

Проект финансируется за счет ряда источников: в 2025 году из Фонда национального благосостояния будет выделено не менее 300 млрд рублей, а на выкуп земельных участков планируется направить 28,5 млрд рублей. До 2028 года на строительство будет выделено более 150 млрд руб. из бюджета Москвы, Подмосковье даст 20 млрд, Санкт-Петербург – 30 млрд, Ленинградская область – 10 млрд рублей, Новгородская – 6 млрд руб., Тверская – 5 млрд рублей.

Кстати, название «Белый кречет» не случайно: по традиции все поезда, курсирующие на железных дорогах России, получают названия птиц, таких, например, как «Сапсан», «Ласточка», «Орлан», «Иволга» и «Финист».

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Источник: АГН «Москва»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 27
31.03.2025 
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