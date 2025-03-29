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Китайский производитель к 2027 году усилит свое присутствие на авторынке Европы

Xiaomi переманивает менеджеров высшего звена из BMW для своего центра в Европе

Китайская компания Xiaomi уже реализовывает планы в рамках стратегии по выходу на зарубежные рынки в 2027 году. СМИ выяснили, что в офисе автоконцерна КНР активно набирают персонал для исследовательского центра в Европе.

Отмечается, что в штат вошли не менее пяти человек, занимавших высокие посты в компаниях автоконцернов Европы, включая BMW. В частности, исследовательский центр возглавит Рудольф Диттрих, 15 лет занимавший аналогичную должность в немецкой компании.

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Еще один теперь уже экс-сотрудник BMW – менеджер Душан Сарак имеет опыт работы и в Rolls-Royce. Одним из ведущих инженеров китайского центра станет бывший сотрудник BMW Яннис Хеллвиг – он будет курировать вопросы разработки и интеграции.

В числе пока открытых вакансий в европейском центре Xiaomi есть должности дизайнеров и инженеров по динамике. Пока достоверно неизвестно, где будет находиться центр, но персонал набирают в Мюнхене.

Источник: reuters.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 5
29.03.2025 
Фото:Unsplash
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