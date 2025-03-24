#
Где сэкономить?ШиныПутешествуй!ФорумТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиАвтоподборАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Bajaj Freedom
24 марта
На этой выставке вы сможете познакомиться с первым в мире мотоциклом, работающим на газе
На Мотовесне будут показаны два новых мотоцикла...
Россияне ждут возвращения западных автомобилей
24 марта
Россияне ждут возвращения западных автомобилей
CarMoney: около 80% россиян ожидают возвращения...
Интерьер Mercedes-Benz C-Сlass 2025
24 марта
Немецкий премиум-седан с полным приводом и АКП 9 привезли в РФ: известна цена
В РФ в продаже появились новые Mercedes C-Сlass...

Продажи этого нового универсала BMW бьют рекорды

Спрос на универсал BMW M5 Touring превзошел ожидания производителя

Новый универсал BMW M5 Touring оказался намного популярнее, чем ожидалось, рассказала вице-президент M-подразделения немецкой марки по работе с клиентами, бренду и продажам Сильвия Нойбауэр. В компании планировали, что две трети производства BMW M5 придется на долю седанов, а оставшаяся треть – на универсалы.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

Рекомендуем
Скидки, подарки и приветствия — чем удивили дилеры Танка

Но продажи BMW M5 Touring превзошли все ожидания, и в результате было принято решение о перераспределении производства. Теперь его объем разделили поровну между седаном и универсалом.

Производство универсала BMW M5 Touring было запущено в ноябре 2024 года на заводе BMW в Дингольфинге. Он стал третьим по счету автомобилем BMW M-серии с гибридным приводом M Hybrid, объединяющим мощный мотор V8 и электропривод. В общей сложности его силовая установка выдает 727 л. с.

BMW M5 Touring
BMW M5 Touring

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли кроссовер Mazda CX-50 2025 г. в., известна цена.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: BMWBLOG

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:BMW
Количество просмотров 15
24.03.2025 
Фото:BMW
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв