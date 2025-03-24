Продажи этого нового универсала BMW бьют рекорды

Спрос на универсал BMW M5 Touring превзошел ожидания производителя

Новый универсал BMW M5 Touring оказался намного популярнее, чем ожидалось, рассказала вице-президент M-подразделения немецкой марки по работе с клиентами, бренду и продажам Сильвия Нойбауэр. В компании планировали, что две трети производства BMW M5 придется на долю седанов, а оставшаяся треть – на универсалы.

Но продажи BMW M5 Touring превзошли все ожидания, и в результате было принято решение о перераспределении производства. Теперь его объем разделили поровну между седаном и универсалом.

Производство универсала BMW M5 Touring было запущено в ноябре 2024 года на заводе BMW в Дингольфинге. Он стал третьим по счету автомобилем BMW M-серии с гибридным приводом M Hybrid, объединяющим мощный мотор V8 и электропривод. В общей сложности его силовая установка выдает 727 л. с.

BMW M5 Touring

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Источник: BMWBLOG