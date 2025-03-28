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На «Автозаводе Санкт-Петербург» по-прежнему собирают кроссоверы Xcite

Сборка X-Cross 7 и X-Cross 8 на бывшем российском заводе Nissan продолжается

27 марта 2025 года представители Санкт-Петербургской Международной Бизнес-Ассоциации (СПИБА) посетили производственную площадку «Автозавод Санкт-Петербург», где продолжается выпуск автомобилей Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8, несмотря на распространяемые в некоторых СМИ слухи.

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Во время визита участники ознакомились с технологическими этапами работы конвейера. Заводчане подробно рассказали о текущей деятельности, внедрении современных стандартов качества и проведении комплексной оценки продукции.

На фото со встречи продемонстрирован процесс сборки машин на конвейере. Изображения сделаны во время экскурсии по заводу.

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Делегатам СПИБА представили технические характеристики кроссоверов Xcite и рассказали о специальных условиях приобретения, включая программы лизинга, кредитования и трейд-ин.

Участники встречи поговорили о сотрудничестве по текущим и будущим проектам «Автозавода Санкт-Петербург».

Источник, фото: «Автозавод Санкт-Петербург»

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Алексеева Елена
Количество просмотров 5
28.03.2025 
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