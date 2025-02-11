В феврале кроссоверы Xcite можно купить по спеццене

Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 предлагают в кредит со скидкой 300 тыс. рублей

Бренд Xcite объявил о специальных условиях покупки моделей Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8 в феврале 2025 года.

XCITE X-Cross 7

Среднеразмерный кроссовер X-Cross 7 и полноразмерный X-Cross 8 с подключаемым полным приводом можно приобрести со скидкой 300 тысяч рублей при оформлении кредита через программы Xcite Finance или Xcite Finance Plus, а также в Трейд-ин.

Кроме того, покупателям предлагают специальные условия кредитования: X-Cross 7 можно оформить за 11 500 рублей в месяц по программе Xcite Exclusive, а X-Cross 8 в комплектации Enjoy — за 13 500 рублей в месяц по программе Xcite Exclusive Pro.

Xcite – первый проект в новой истории ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (до марта 2022 года на здесь выпускали автомобили Nissan). В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых начались 27 мая 2024 года.

Бренд ориентирован на людей, которые ценят комфорт и безопасность в повседневной жизни.

На сегодняшний день марка представлена двумя моделями: Xcite X-Cross 7 и X-Cross 8.

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Источник: Xcite