7 мест, большой багажник, полный привод: этот кроссовер уже в салонах

В Петербурге с бывшего завода Nissan начали выдавать клиентам XCite X-Cross 8

Дилеры начали выдавать первые кроссоверы XCite X-Cross 8 клиентам, сообщили в дилерском центре «Прагматика Парнас». В Петербурге был куплен кроссовер в средней комплектации Enjoy 4WD, рассказал коммерческий директор сети автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский.

Среди преимуществ кроссовера 7-местный салон и большой багажник. Кроссовер предлагается в трех комплектациях, его стоимость составляет от 2 995 500 до 3 395 500 рублей. Под капотом XCite X-Cross 8 турбированный мотор объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод может быть как передним, так и полным.

XCite X-Cross 8

Ранее «За рулем» перечислил ТОП-5 кроссоверов, которые дешевле 2 млн рублей.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Рекомендуем Бренд года «За рулем» Бренд года «За рулем» Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.



Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Источник: «Российская газета»