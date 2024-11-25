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7 мест, большой багажник, полный привод: этот кроссовер уже в салонах

В Петербурге с бывшего завода Nissan начали выдавать клиентам XCite X-Cross 8

Дилеры начали выдавать первые кроссоверы XCite X-Cross 8 клиентам, сообщили в дилерском центре «Прагматика Парнас». В Петербурге был куплен кроссовер в средней комплектации Enjoy 4WD, рассказал коммерческий директор сети автосалонов «Прагматика» Александр Шапринский.

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Среди преимуществ кроссовера 7-местный салон и большой багажник. Кроссовер предлагается в трех комплектациях, его стоимость составляет от 2 995 500 до 3 395 500 рублей. Под капотом XCite X-Cross 8 турбированный мотор объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод может быть как передним, так и полным.

XCite X-Cross 8
XCite X-Cross 8

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Источник: «Российская газета»

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Ушакова Ирина
Фото:Xcite
Количество просмотров 19
25.11.2024 
Фото:Xcite
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