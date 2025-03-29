В Россию привезли крутой Land Rover с мощным мотором и хорошей проходимостью

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В России появился Land Rover Defender в исполнении Octa за 37 млн рублей

На российском рынке появилось предложение для ценителей экстремального комфорта и безграничных возможностей внедорожника: Land Rover Defender 2025 года выпуска в особой комплектации Octa за 37 миллионов рублей.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa

Перед нами не просто Defender – это настоящий зверь, подготовленный к покорению любых бездорожных преград. Сердцем этого британского гиганта является мощнейший бензиновый V8 двигатель от BMW, объемом 4,4 литра и с двумя турбинами, который выдает 635 л.с.

Land Rover Defender Octa
Land Rover Defender Octa
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Эта мощь передается на все четыре колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, дополненную всеми необходимыми блокировками. Разгон до «сотни» за 4 секунды.

В оснащение Defender Octa входят 33-дюймовые колеса, заметно выступающие за пределы расширенных колесных арок. Измененный дизайн передней части, двухцветная окраска кузова, комбинированная отделка салона из высококачественных материалов и топовая акустическая система – все это создает неповторимую атмосферу роскоши и комфорта, нехарактерную для стандартных внедорожников.

Интерьер Land Rover Defender Octa
Интерьер Land Rover Defender Octa

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Land Rover
Количество просмотров 8
29.03.2025 
Фото:Land Rover
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3