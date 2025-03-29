В Россию привезли крутой Land Rover с мощным мотором и хорошей проходимостью

В России появился Land Rover Defender в исполнении Octa за 37 млн рублей

На российском рынке появилось предложение для ценителей экстремального комфорта и безграничных возможностей внедорожника: Land Rover Defender 2025 года выпуска в особой комплектации Octa за 37 миллионов рублей.

Land Rover Defender Octa

Перед нами не просто Defender – это настоящий зверь, подготовленный к покорению любых бездорожных преград. Сердцем этого британского гиганта является мощнейший бензиновый V8 двигатель от BMW, объемом 4,4 литра и с двумя турбинами, который выдает 635 л.с.

Land Rover Defender Octa

Эта мощь передается на все четыре колеса через 8-ступенчатую автоматическую коробку передач, дополненную всеми необходимыми блокировками. Разгон до «сотни» за 4 секунды.

В оснащение Defender Octa входят 33-дюймовые колеса, заметно выступающие за пределы расширенных колесных арок. Измененный дизайн передней части, двухцветная окраска кузова, комбинированная отделка салона из высококачественных материалов и топовая акустическая система – все это создает неповторимую атмосферу роскоши и комфорта, нехарактерную для стандартных внедорожников.

Интерьер Land Rover Defender Octa

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Источник: Российская газета