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В России впервые появились новые внедорожники Lexus, подготовленные к нашим условиям
Lexus LX 500d, подготовленный к российским...

В России впервые появились новые внедорожники Lexus, подготовленные к нашим условиям

Lexus LX 500d, подготовленный к российским условиям, продают за 17,85 млн рублей

Российский рынок люксовых внедорожников пополнился долгожданным гостем – Lexus LX 500d 2025 модельного года. В данном предложении акцент сделан на адаптированность автомобиля к российским климатическим и дорожным условиям.

Цена в 17 850 000 рублей позиционирует LX 500d как автомобиль для тех, кто ценит исключительное качество, комфорт и безопасность.

Lexus LX
Lexus LX
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Сердцем Lexus LX 500d 2025 является мощный 3,4-литровый дизельный двигатель, развивающий 299 л.с. Этот мотор, в сочетании с полным приводом и автоматической коробкой передач, обеспечивает уверенное движение по любым дорожным покрытиям.

В комплектации Luxury предусмотрены пневмоподвеска, премиальная аудиосистема Mark Levinson, вентиляция всех сидений, задние мониторы, двойные стекла, люк, проекционный дисплей, 4-зонный климат-контроль и электрошторки. Мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, а интеллектуальный климат-контроль автоматически регулирует температуру для каждого из семи пассажиров.

Интерьер Lexus LX
Интерьер Lexus LX

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Автомобиль оснащен полным комплектом современных систем активной безопасности, включая мониторинг слепых зон, систему кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Адаптация к российским условиям – не просто маркетинговый ход. Это реальные технические решения, гарантирующие надежную работу автомобиля в широком диапазоне температур и на сложных дорогах. Производитель уделил особое внимание защите от коррозии, использованию материалов, устойчивых к экстремальным температурам, и оптимизации работы всех систем для российских условий эксплуатации.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Lexus
Количество просмотров 11
29.03.2025 
Фото:Lexus
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