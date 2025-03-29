Появилась первая информация о совершенно новом кроссовере Kia Sportage

Kia объявила о выходе шестого поколения кроссовера Sportage в 2027 году

Компания Kia анонсировала выход шестого поколения своего популярного кроссовера Sportage, который запланирован на 2027 год.

Это событие вызывает большой интерес как среди автолюбителей, так и среди экспертов отрасли, ведь модель Sportage уже давно зарекомендовала себя как один из самых успешных продуктов компании. Однако новое поколение будет отличаться от своих предшественников кардинально — Kia сделает акцент исключительно на гибридных версиях, отказываясь от традиционных бензиновых двигателей.

Kia Sportage

Решение Kia об исключении бензиновых двигателей из линейки Sportage связано с изменением потребительских предпочтений. В 2024 году продажи электромобилей Kia и Hyundai снизились на 10%, в то время как спрос на гибридные модели значительно возрос.

Это подтверждается цифрами: почти 190 000 единиц гибридов было продано, что указывает на растущую популярность компромиссных технологий, где сочетаются двигатели внутреннего сгорания и электрические силовые установки.

Одной из главных особенностей нового Sportage станет его гибридная линейка. Ожидается, что модель PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) получит значительно улучшенные характеристики. Запас хода на электротяге увеличится до 100 километров, что делает его более привлекательным для городских условий, где электрические поездки становятся все более актуальными. Кроме того, модернизация батареи и силовой установки позволит улучшить общую эффективность и производительность автомобиля.

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Источник: 32cars