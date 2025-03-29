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Появилась первая информация о совершенно новом кроссовере Kia Sportage

Kia объявила о выходе шестого поколения кроссовера Sportage в 2027 году

Компания Kia анонсировала выход шестого поколения своего популярного кроссовера Sportage, который запланирован на 2027 год.

Это событие вызывает большой интерес как среди автолюбителей, так и среди экспертов отрасли, ведь модель Sportage уже давно зарекомендовала себя как один из самых успешных продуктов компании. Однако новое поколение будет отличаться от своих предшественников кардинально — Kia сделает акцент исключительно на гибридных версиях, отказываясь от традиционных бензиновых двигателей.

Kia Sportage
Kia Sportage
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Решение Kia об исключении бензиновых двигателей из линейки Sportage связано с изменением потребительских предпочтений. В 2024 году продажи электромобилей Kia и Hyundai снизились на 10%, в то время как спрос на гибридные модели значительно возрос.

Это подтверждается цифрами: почти 190 000 единиц гибридов было продано, что указывает на растущую популярность компромиссных технологий, где сочетаются двигатели внутреннего сгорания и электрические силовые установки.

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Одной из главных особенностей нового Sportage станет его гибридная линейка. Ожидается, что модель PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) получит значительно улучшенные характеристики. Запас хода на электротяге увеличится до 100 километров, что делает его более привлекательным для городских условий, где электрические поездки становятся все более актуальными. Кроме того, модернизация батареи и силовой установки позволит улучшить общую эффективность и производительность автомобиля.

Источник: 32cars

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Kia
Количество просмотров 1
29.03.2025 
Фото:Unsplash | Kia
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Отзывы о Kia Sportage (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sportage  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.
Недостатки:
Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.
Комментарий:
Год покупки - 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем сравнить. Но ниже я хотел бы сузить сравнение до BMW X5 (F15) и Kia Sportage IV и вот почему. Т.к. дизайн (автомобильный дизайн, это не только красивый кузов и эргономика салона, но и проработка узлов машины) разработала европейская дизайн-студия KIA, расположенная во Франкфурте-на-Майне (Германия) с участием главного дизайнера Peter Schreyer, то автомобиль получил решения в части эргономики и функциональности в рамках немецкий школы со своими плюсами и минусами. С точки зрения эргономики, Sportage и X5 очень схожи. Лоску и доп. функций больше у BMW, но принципиальной разницы с точки зрения среднестатистического потребителя нет. Приборы водителя, кнопки управления у обоих брендов находятся в удобной зоне, эргономика посадки спереди и сзади — на одном комфортном уровне. При высадке пассажира с заднего места также, как и у сравниваемого BMW ногой задеваешь металлическую часть заднего крыла. Подвеска упругая, энергоемкая и немного жесткая у обоих автомобилей. Существенной разницы при вождении я лично не почувствовал. Жирный минус Sportage — пороги дверей не защищены от грязи. Но и у X5 есть просчет — это боковые внешние пороги. Они так сильно выпирают, что при посадке-высадке также задеваешь их ногами, если у тебя не рост под 2 метра. При этом у X5 в части задних пассажиров нет лампы освещения салона. Место в салоне достаточно у обоих автомобилей, хотя X5 по сантиметрам больше, но эта длина нивелируется "пухлыми" спинками кресел, которые и забирают "лишние" сантиметры под себя.
-31