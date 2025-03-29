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Chery ликвидирует один из своих самых молодых брендов

Независимую марку iCar ждет реорганизация и понижение в статусе

Китайский автогигант Chery готовится к масштабному ребрендингу, который затронет один из своих самых молодых брендов – iCar. Всего через два года после громкого дебюта в апреле 2023 года, iCar, позиционировавшийся как молодёжная марка, прекратит существование в качестве самостоятельной единицы.

Согласно информации китайских журналистов, кроссоверы iCar будут переведены под материнский бренд Chery, а само название iCar сохранится лишь в качестве обозначения модельного ряда, а не отдельной марки.

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Это решение стало неожиданностью для многих, особенно учитывая, что не так давно Chery возлагала на iCar большие надежды. Бренд позиционировался как ориентированный на молодое поколение, с акцентом на современном дизайне и технологиях.

Однако, несмотря на начальный интерес, продажи оказались значительно ниже ожиданий. За период с декабря 2023 года по февраль 2025 года в Китае было реализовано менее 63 тысяч автомобилей iCar. Пик продаж был зафиксирован в октябре 2024 года (5600 единиц), а в 2025 году продажи упали до катастрофически низких показателей – около тысячи автомобилей в месяц.

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Даже выход новой модели iCar V23 и вспышка интереса к i23 не смогли изменить ситуацию. Инсайдеры связывают реорганизацию iCar с отставкой генерального директора марки, что указывает на более глубокие проблемы, чем просто недостаточный спрос. В планах Chery – перенос производства iCar V23 с завода Chery New Energy, где он сейчас выпускается совместно с моделями 03 и 03T, на новую производственную площадку в особой экономической зоне Саньшань в первом полугодии 2025 года.

Примечательно, что пресс-службы Chery и iCar пока никак не комментируют ситуацию. Модель iCar V25, как ожидается, уже поступит в продажу под брендом Chery, а существующие модели 03, 03T и V23 будут переименованы.

Источник: Китайские автомобили

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Лежнин Роман
Фото:Chery
29.03.2025 
Фото:Chery
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