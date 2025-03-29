В России запустят производство автомобилей Renault под другим брендом

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Фирма «Восточный форпост» организует во Владивостоке сборку Renault Master

Компания «Восточный форпост» объявила о планах по организации во Владивостоке сборки грузовичков и фургонов, получивших название Forpost Recruit.

За этими незамысловатыми названиями скрываются хорошо знакомые многим автомобили – Renault Master третьего поколения. Информация, подтвержденная Минпромторгом, однако, не содержит подробностей о масштабах проекта и технических характеристиках собираемых машин.

Renault Master третьего поколения
Renault Master третьего поколения
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Согласно имеющимся данным, «Восточный форпост» будет собирать переднеприводные Renault Master полной массой до 3,5 тонн (категория N1) и более 3,5 тонн (категория N2). Машинокомплекты будут импортироваться из Китая, где Renault Master третьего поколения, выпущенный в 2014 или 2019 году, с 2,0-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, продолжает существовать. Примечательно, что в Европе и других регионах Renault Master уже перешел на четвертое поколение, но китайские версии продолжают производиться, пусть и не с большим успехом.

Планируемый объем производства – всего 20 автомобилей в месяц, или 240 в год. Это явно не массовое производство, скорее пилотный проект. Сборка будет осуществляться во Владивостоке.

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Возвращение Renault Master, пусть и в таком ограниченном формате, может рассматриваться как тестовый запуск, позволяющий компании прощупать почву перед возможным более масштабным возвращением. На это намекает действующий до 2028 года опцион на обратный выкуп активов. Однако стоит помнить, что московский завод Renault уже принадлежит государству и используется для производства автомобилей «Москвич».

Источник: Русский автомобиль etc

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Renault
Количество просмотров 6
29.03.2025 
Фото:Unsplash | Renault
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Отзывы о Renault Master (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Renault Master  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Работаю на рено мастер в Гродно, за год проехал 50 тыс км, на данный момент пробег 64 тыс км. Если в целом – рабочий авто, но со своими болячками и проблемами, одна из основных проблем - проблемный тнвд – меняли по гарантии 2 раза, один раз пришлось с рейса сходить. Разочарован качеством метала – просто фольга какая то проминается легко и мнется небольшими вмятинами которые никак не выправишь и не вытянешь, выгибает петли, задние воротины провисли, чтобы закрыть нужно приподнимать и от души хлопать, все какое то хлипкое, по кабине вездескрип с пластика, качеством сборки и материалов недоволен. После гарантии продать его будет проблематично с такими косяками
+1