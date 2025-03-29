В России запустят производство автомобилей Renault под другим брендом

Фирма «Восточный форпост» организует во Владивостоке сборку Renault Master

Компания «Восточный форпост» объявила о планах по организации во Владивостоке сборки грузовичков и фургонов, получивших название Forpost Recruit.

За этими незамысловатыми названиями скрываются хорошо знакомые многим автомобили – Renault Master третьего поколения. Информация, подтвержденная Минпромторгом, однако, не содержит подробностей о масштабах проекта и технических характеристиках собираемых машин.

Renault Master третьего поколения

Согласно имеющимся данным, «Восточный форпост» будет собирать переднеприводные Renault Master полной массой до 3,5 тонн (категория N1) и более 3,5 тонн (категория N2). Машинокомплекты будут импортироваться из Китая, где Renault Master третьего поколения, выпущенный в 2014 или 2019 году, с 2,0-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач, продолжает существовать. Примечательно, что в Европе и других регионах Renault Master уже перешел на четвертое поколение, но китайские версии продолжают производиться, пусть и не с большим успехом.

Планируемый объем производства – всего 20 автомобилей в месяц, или 240 в год. Это явно не массовое производство, скорее пилотный проект. Сборка будет осуществляться во Владивостоке.

Возвращение Renault Master, пусть и в таком ограниченном формате, может рассматриваться как тестовый запуск, позволяющий компании прощупать почву перед возможным более масштабным возвращением. На это намекает действующий до 2028 года опцион на обратный выкуп активов. Однако стоит помнить, что московский завод Renault уже принадлежит государству и используется для производства автомобилей «Москвич».

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Источник: Русский автомобиль etc