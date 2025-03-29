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В будущем автомобили будут напоминать владельцу о действительно важных вещах

GM создаст интеллектуальную систему персональных напоминаний в автомобиле

General Motors идёт ещё дальше, разрабатывая систему интеллектуальных напоминаний, которая, по сути, делает автомобиль «умнее» своего владельца, предвосхищая его потребности и заботясь о безопасности.

Недавно поданный компанией патент описывает инновационную технологию, которая выходит далеко за рамки стандартных уведомлений о низком уровне топлива или необходимости технического обслуживания.

Схема интеллектуальной системы персональных напоминаний от GM
Схема интеллектуальной системы персональных напоминаний от GM
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В отличие от существующих систем, новая разработка GM использует комплексный подход, анализируя огромное количество данных для определения актуальности напоминаний. Алгоритм обрабатывает информацию о техническом состоянии автомобиля (уровень топлива, заряд батареи, давление в шинах), данных о поездках (маршрут, время суток, частота поездок), а также информацию о поведении водителя, формируя индивидуальный профиль пользователя. Это позволяет системе «понимать» привычки владельца и определять, насколько важно то или иное напоминание в конкретный момент времени.

Например, система может предложить заправиться не просто при достижении критического уровня топлива, а заблаговременно, если алгоритм предсказывает дальнюю поездку. Или же напомнить о необходимости проверки заднего сиденья на наличие забытых вещей непосредственно перед выходом из автомобиля, предотвращая потенциальные несчастные случаи.

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Ключевым элементом системы является машинное обучение. Если водитель игнорирует определённые уведомления (например, регулярно откладывает проверку давления в шинах), система «учится» на этом опыте и адаптирует свой подход, уменьшая частоту подобных напоминаний. Однако, если критичность ситуации возрастает (например, давление в шинах падает ниже допустимого уровня), система будет настойчивее, повышая приоритет уведомления. В крайних случаях, напоминание может быть передано пассажиру с помощью визуальной подсказки на информационном экране или звукового сигнала через аудиосистему, гарантируя, что важная информация не останется незамеченной.

Источник: SpeedMe

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | GM
Количество просмотров 13
29.03.2025 
Фото:Depositphotos | GM
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