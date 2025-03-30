Лучший семейный кроссовер в мире вернулся в Россию: сколько он стоит

Продажи кроссоверов Honda Pilot возобновлены в РФ по цене 6,7 млн рублей

Рынок семиместных кроссоверов в России переживает непростые времена. Цены на многие модели взлетели до небес, и поиск оптимального варианта становится настоящим квестом.

Если вы ищете вместительный и надежный семейный автомобиль, но не готовы пересаживаться на новые китайские кроссоверы, то обратите внимание на Honda Pilot, который, несмотря на сложности импорта, по-прежнему остается доступным вариантом, по крайней мере, относительно конкурентов.

Honda Pilot

В марте на одном из бесплатных сайтов объявлений можно было найти предложения по покупке нового Honda Pilot по цене от 6,7 миллионов рублей. Это значительно ниже цен на аналогичные автомобили других производителей, которые зачастую переваливают за 8 миллионов рублей.

За указанную сумму компания из Владивостока предлагает Honda Pilot в топовой комплектации Elite. Комплектация включает в себя отделанный натуральной кожей салон, подогрев всех сидений и руля, память настроек сидений, панорамную крышу, медиасистему с тачскрином и возможностью беспроводного подключения смартфона по протоколам Apple CarPlay/Android Auto, шесть USB-разъемов (по два на каждом ряду), а также комплекс систем активной безопасности и помощи водителю, включающий адаптивный круиз-контроль, систему удержания полосы движения и многое другое.

Honda Pilot

Однако, следует помнить, что цена может варьироваться в зависимости от региона и компании-поставщика. Так, например, аналогичный Honda Pilot Elite из Благовещенска предлагался за 8 314 129 рублей, а версия Sport из Краснодара – за 8 391 000 рублей. Более дорогая модификация Pilot Black Edition (черные диски, антихром, полностью черный кожаный салон, 12-дюймовый дисплей, беспроводная зарядка, подогрев и вентиляция сидений, Honda Sensing) во Владивостоке стоила 8 908 080 рублей.

Интерьер Honda Pilot

Во всех вариантах используется одинаковый силовой агрегат – 3,5-литровый бензиновый «атмосферник» V6 DOHC i-VTEC с непосредственным впрыском мощностью 285 лошадиных сил, работающий в связке с классическим десятиступенчатым «автоматом» и «интеллектуальным» полным приводом i-VTM4.

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Источник: Автоновости дня