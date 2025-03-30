Эти машины могут «видеть» скорую даже за углом: революционная система

Kia оснастит свои авто системой для оповещения о приближении экстренных служб

Компания Kia активно внедряет инновационные решения, направленные на повышение уровня безопасности на дорогах. Одной из таких инноваций является система Emergency Vehicle Approaching (EVA), которая обещает совершить революцию в предотвращении ДТП с участием экстренных служб.

В отличие от традиционных систем, реагирующих только на звуковой сигнал сирены, EVA «видит» приближающуюся скорую помощь, пожарную машину или полицейский автомобиль даже за углом, задолго до того, как водитель услышит характерный звук.

Система распознает приближающиеся экстренные транспортные средства, определяет их тип и направление движения. Затем на приборной панели автомобиля появляется визуальное уведомление, информирующее водителя о приближении спецтехники и её местоположении.

Разработка EVA велась в сотрудничестве с властями Нидерландов. Технология уже успешно применяется в автомобилях Hyundai, и теперь Kia распространяет её на свои модели.

Аналогичный функционал предлагают некоторые сторонние приложения, такие как Flitsmeister. Однако, интеграция EVA непосредственно в автомобиль обеспечивает значительно большую точность и надёжность.

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Источник: 32cars